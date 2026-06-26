Viceprimarul Dan Ioan Cușnir, alocuțiune de Ziua Drapelului: Drapelul nu este un simbol al trecutului, este puntea de reușită între trecut, prezent și viitor.

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Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a susținut astăzi o alocuțiune cu ocazia ceremoniei de înălțare a Drapelului României, organizată în Piața Tricolorului.

În discursul său, viceprimarul a subliniat semnificația profundă a tricolorului: „Roșul, galbenul și albastrul nu sunt simple culori pe o pânză. Ele vorbesc despre sângele vărsat pentru libertate, despre bogățiile acestui pământ și despre seninul credinței și al speranței”.

Referindu-se la momentele cheie ale istoriei recente, Dan Ioan Cușnir a amintit de Revoluția din Decembrie 1989, când drapelul cu stema decupată a devenit simbolul renașterii naționale: „A fost un gest puternic, care a spus lumii întregi: România vrea să fie liberă”.

Viceprimarul a vorbit și despre atașamentul sucevenilor față de simbolurile naționale, menționând date din sondaje potrivit cărora 95% dintre români se declară mândri că sunt români. El a subliniat că respectul față de drapel trebuie să se manifeste nu doar la evenimente solemne, ci prin atitudinea civică de zi cu zi.

„Ca viceprimar al acestui municipiu cu adânci rădăcini istorice, cred cu tărie că respectul față de simbolurile naționale nu se exprimă doar prin vorbe, ci și prin modul în care ne raportăm, zi de zi, la comunitatea pe care o servim și la valorile care ne unesc”, a afirmat Dan Ioan Cușnir.

Acesta a explicat că poartă eșarfa tricoloră doar la evenimentele importante, nu ca pe o distincție personală, ci ca pe un semn de apartenență și responsabilitate: „Drapelul nu este, așadar, un simbol al trecutului, este puntea de reușită între trecut, prezent și viitor. El ne amintește că aceste valori trebuie să ne călăuzească în orice demers, public sau privat”.

Evenimentul a reunit autorități locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai structurilor militare și suceveni veniți să cinstească drapelul național.