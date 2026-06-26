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Alertă RO-ALERT falsă la Volovăț: Copii din localitate au declanșat panica cu un mesaj despre un urs


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Alerta RO-ALERT emisă în această dimineață privind prezența unui urs în localitatea Volovăț a fost falsă, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul Unității de Voluntari pentru Situații de Urgență (U.V.S.U.) Volovăț, alerta a fost declanșată de niște copii din zona Dealul Burlii, care au raportat nejustificat prezența unui urs.

„Alerta de la Volovăț cu prezența unui urs a fost falsă, dată de niște copii din zona Dealul Burlii. Au fost identificați, urmează procedurile legale asupra lor”, se arată în mesajul U.V.S.U. Volovăț.

Pompierii și autoritățile locale au verificat zona și au confirmat că nu există niciun pericol real. Cetățenii care au primit alerta sunt rugați să ignore mesajul.

ISU Suceava atrage atenția asupra consecințelor grave pe care le pot avea alertele false, care generează panică inutilă în comunitate și consumă resurse importante ale echipajelor de intervenție.

Cazul va fi soluționat conform procedurilor legale, minorii implicați urmând să răspundă pentru fapta lor.

Reamintim că transmiterea de informații false către serviciile de urgență este sancționată de lege. Cetățenii sunt rugați să verifice întotdeauna informațiile înainte de a sesiza autoritățile.


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