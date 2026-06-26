Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, la ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național: Drapelul este despre țara pe care o purtăm în suflet, oriunde ne-ar purta pașii

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Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simeria, au participat astăzi la ceremonia publică de înălțare a Drapelului României, organizată în Piața Tricolorului, lângă Palatul Administrativ din municipiul Suceava.

Evenimentul, dedicat Zilei Drapelului Național, a reunit reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai instituțiilor publice, ai structurilor militare, precum și numeroși suceveni veniți să cinstească unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale.

În alocuțiunea susținută cu acest prilej, vicepreședintele Nicolae Robu a vorbit despre semnificația profundă a tricolorului: „Drapelul nu este doar despre țara de pe hartă. Este despre țara pe care o purtăm în suflet, oriunde ne-ar purta pașii. Tricolorul este un simbol al unității poporului român, al legăturii dintre trecut, prezent și viitor”.

Vicepreședintele a subliniat că patriotismul înseamnă responsabilitate, respect față de oameni și capacitatea de a pune România și românii deasupra orgoliilor, disputelor și intereselor de moment: „Drapelul României spune istoria unei națiuni. O istorie de curaj, de sacrificiu, de credință și de speranță. Să-i cinstim întotdeauna semnificația cu respect și demnitate”.