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Violență în familie la Zamostea: Bărbatul a fost evacuat din locuință prin ordin de protecție provizoriu


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Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au intervenit joi, 25 iunie 2026, la o sesizare privind un scandal domestic în satul Zamostea.

O femeie a alertat autoritățile prin 112, reclamând că soțul ei provoca scandal la domiciliu. La fața locului, polițiștii au constatat că, în urma unor reproșuri generate de gelozie, bărbatul și-a agresat soția, lovind-o cu palma peste față și împingând-o la sol, provocându-i suferințe fizice.

Având în vedere evaluarea riscului iminent, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu valabil pentru 5 zile (până pe 30 iunie 2026). Prin acesta, agresorul a fost obligat să părăsească imediat locuința comună și să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victimă și de domiciliul acesteia.

Persoana vătămată nu a dorit transportul la spital și nici montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere asupra agresorului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie (art. 199 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 193 alin. 1 Cod penal). Cercetările continuă la Postul de Poliție Zamostea.

Poliția reamintește că violența domestică este o problemă serioasă și îndeamnă persoanele aflate în situații de risc să solicite imediat ajutor prin apelarea numărului 112. Ordinul de protecție reprezintă o măsură eficientă de prevenire a escaladării conflictelor.


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