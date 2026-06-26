Accidentul de la Moara Nica: Motociclistul a intrat în coliziune cu un autoturism care efectua viraj la stânga

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Un accident rutier s-a produs joi, 25 iunie 2026, în jurul orei 19:15, pe DC71 (str. Universității) din localitatea Moara Nica.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un motociclist ce conducea o motocicletă Yamaha a intrat în coliziune frontală/lateral stânga cu un autoturism marca Dacia Duster care efectua viraj la stânga spre un imobil. Motociclistul nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față și a încălcat marcajul longitudinal continuu.

În urma impactului, doi pasageri ai motocicletei (un bărbat și o femeie) au suferit vătămări corporale și au fost transportați de ambulanță la Spitalul Județean Suceava unde au fost diagnosticați cu traumatism ușor prin accident rutier, contuzie coloană cervicală, contuzie hemitorace drept, contuzii multiple și suspiciune de fracturi costale.

Conducătorii auto și pasagerul motocicletei au fost testați cu etilometrul, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.