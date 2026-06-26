Jazz sub cerul liber, povești pentru cei mici și o călătorie în preistorie, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava

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Cauți atmosfera aceea care te scoate instant din ritmul aglomerat al săptămânii? Iulius Mall Suceava transformă sfârșitul acesta de săptămână într-o experiență pentru întreaga familie, printr-o serie de evenimente cu muzică live, teatru pentru copii și o călătorie în fascinanta lume preistorică.

Vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, parcul de la Iulius Mall Suceava găzduiește o nouă ediție a Serilor de Jazz, unde publicul se va bucura de concertul susținut de Răzvan Florescu Quartet. Formația va încânta spectatorii cu melodii ce îmbină influențe din jazz, world music și muzică clasică. Accesul la eveniment este gratuit.

Sâmbăta aceasta, pe 27 iunie, de la ora 12.00, cei mici sunt așteptați în zona magazinului Reserved la spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, o reinterpretare plină de farmec a poveștii clasice românești. Copiii vor descoperi aventurile amuzante ale ursului naiv și ale vulpii istețe printr-o activitate interactivă, veselă și educativă.

Distracția pentru toată familia continuă și în exterior! În parcarea Iulius Mall Suceava pornești într-o călătorie în lumea preistorică, la expoziția impresionantă de dinozauri și plante carnivore, deschisă până pe 5 iulie. Vizitatorii vor descoperi aici 60 de exemplare de dinozauri animatronici, în mărime naturală, de la Tyrannosaurus Rex, până la Stegosaurus. Expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 și 21.00, iar biletele sunt 30 lei pentru adulți, 25 lei pentru grupuri de copii, în timp ce copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități, împreună cu un însoțitor, beneficiază de acces gratuit.

La Iulius Mall Suceava, weekend-urile sunt despre timp petrecut împreună! Vino să te bucuri de muzică live, povești și expoziții impresionante, alături de cei dragi!