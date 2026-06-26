Modernizare rapidă pe DJ 208F – Gheorghe Șoldan: 6 zile, 7 kilometri.Ce nu au reușit alții ani la rând am făcut noi în mai puțin de o săptămână

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Consiliul Județean Suceava anunță finalizarea unui nou tronson de drum județean modernizat.

Președintele Gheorghe Șoldan a subliniat ritmul accelerat al lucrărilor, care demonstrează eficiența administrației județene în îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Potrivit comunicatului de presă remis astăzi, 26 iunie 2026, drumul județean DJ 208F beneficiază de un covor asfaltic nou pe traseul Mesteceni – Dumbrăvița – DN 2, în zona Vadu Moldovei.

Tronsonul măsoară aproximativ 7 kilometri și a fost finalizat în doar 6 zile.

„Ce nu au reușit alții ani la rând am făcut noi în mai puțin de o săptămână”, a declarat Gheorghe Șoldan.

În perioada imediat următoare vor fi executate lucrările de curățare a acostamentelor și aplicarea marcajului rutier pe acest sector.

Totodată, administrația județeană pregătește extinderea modernizării: alte două tronsoane ale DJ 208F, inclusiv cel care ajunge până la limita cu județul Iași, se află deja în procedură de licitație pentru desemnarea constructorului.

O altă veste bună anunțată de președintele Consiliului Județean Suceava vizează DJ 208E.

Săptămâna viitoare vor începe lucrările de asfaltare pe sectorul calea ferată (Dolhești) – Valea Bourei – Boura – Manolea – Uidești, pe o lungime de aproximativ 8 kilometri.

La finalizarea acestor lucrări, întregul drum județean DJ 208E va fi modernizat de la un capăt la altul.

Reamintim că anul trecut, tronsonul Oniceni – Forăști – Uidești (7 kilometri) a fost finalizat cu 8 luni mai devreme decât termenul contractual, demonstrând același ritm susținut al investițiilor în infrastructura locală.

Aceste proiecte fac parte din programul amplu de modernizare a drumurilor județene derulat de Consiliul Județean Suceava, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea, siguranța traficului și condițiile de deplasare pentru locuitorii din zonă.