Gheorghe Șoldan: Licitația la Varianta ocolitoare de la Gura Humorului se apropie de final, au fost depuse 7 oferte cu un număr de 132 de firme

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Procedura de atribuire a contractului pentru construcția variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului a intrat în faza finală, după ce contestația care a suspendat licitația timp de aproximativ o lună și jumătate a fost respinsă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe ȘOLDAN, termenul pentru depunerea ofertelor a expirat acum două zile.

Potrivit sursei citate, au fost înregistrate 7 oferte, toate din partea unor asocieri de operatori economici, care cuprind în total 132 de firme.

„În acest moment, ofertele sunt în evaluare și sper să putem anunța câștigătorul în următoarele săptămâni”, a declarat Gheorghe ȘOLDAN.

Președintele CJ Suceava și-a exprimat încrederea că proiectul mult așteptat de locuitorii județului va putea fi inaugurat în 25 de luni de la începerea efectivă a lucrărilor, din care 5 luni vor fi dedicate proiectării și 20 de luni execuției.

Varianta ocolitoare de la Gura Humorului este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județul Suceava, menit să descongestioneze traficul din localitate și să îmbunătățească siguranța și fluiditatea circulației pe DN 17, una dintre cele mai circulate artere din zona Bucovinei.