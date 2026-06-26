Lucian Harșovschi: Restricționarea sălilor de jocuri de noroc nu este suficientă. Primăria trebuie să investească în educație și prevenție

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Consilierul local Lucian Harșovschi, fost viceprimar al municipiului, a cerut ca Primăria Suceava să nu se limiteze la măsuri de restricționare a sălilor de jocuri de noroc, ci să dezvolte un plan concret de prevenție și educație adresat în special tinerilor, pentru combaterea reală a dependenței de jocuri de noroc.

Într-o declarație publică, Lucian Harșovschi a subliniat rolul său atât ca reprezentant al cetățenilor care i-au acordat încrederea, cât și ca tată al unor adolescenți.

El a atras atenția asupra tentațiilor zilnice la care sunt expuși sucevenii: „Sălile de jocuri de noroc trebuie restricționate astfel încât, atunci când cobori din scara blocului să îți cumperi o pâine, să nu fii întâmpinat de tentația de a intra la „păcănele”.”

Harșovschi a recunoscut că există un consens larg privind necesitatea restricționării acestor săli, dar a avertizat că o astfel de măsură, deși importantă, nu rezolvă problema de fond.

„Interzicerea este un pas important, dar nu rezolvă problema de fond. Dacă vrem să combatem cu adevărat dependența de jocurile de noroc, trebuie să investim și în educație și prevenție”, a precizat consilierul local.

El a evidențiat migrația activităților de jocuri de noroc către mediul online, unde tinerii se orientează cu ușurință: „Realitatea este că multe dintre aceste activități s-au mutat deja în mediul online, iar tinerii de astăzi se descurcă foarte bine în lumea internetului.”

În acest context, Lucian Harșovschi propune ca Primăria Suceava să inițieze și să susțină campanii de informare și conștientizare în școli și licee, astfel încât elevii să înțeleagă riscurile și consecințele dependenței.

„Soluțiile pe termen lung înseamnă educație, prevenție și implicare, pentru a-i proteja pe copiii noștri”, a adăugat el.

Fostul viceprimar a anunțat că va participa atât la dezbaterea publică alături de cetățeni, cât și la dezbaterea din Consiliul Local.

El speră ca, după vot, să rezulte nu doar o măsură de restricționare, ci și un plan concret de prevenție și educație.

„Altfel, riscăm să adoptăm doar o soluție de moment, gândită mai degrabă pentru impact electoral decât pentru combaterea reală a dependenței de jocurile de noroc”, a concluzionat Lucian Harșovschi.