Victorie clară pentru Cetatea 1932 Suceava în primul meci de verificare al verii

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Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică în primul test de pregătire din această vară. Alb-albaștrii pregătiți de Petre Grigoraș au învins selecționata LPS Suceava cu scorul de 11-0, într-o partidă disputată pe teren propriu.

Meciul a oferit staff-ului tehnic ocazia ideală de a evalua forma fizică și nivelul de pregătire al jucătorilor la începutul perioadei de acumulări.

Antrenorul Petre Grigoraș a aliniat la start următoarea formulă: Ciobanu – Golofca, Cimbru, Perju, Bai – David, Sumanariu, Tucaliuc – Ferhaoui, Mahrez, Răducan. În repriza a doua, întregul lot a primit minute de joc, aspect important în această fază a pregătirii.



Scorul a fost deschis rapid, în minutul 2, printr-un autogol provocat de o deviere la un corner executat de suceveni. Gabriel Răducan a fost protagonistul primei reprize, reușind o triplă în minutele 26, 29 și 35, stabilind scorul la pauză la 4-0.

După reluare, Cetatea a continuat să domine. Alex Zaharia a înscris de trei ori (49, 66 și 83), Codrin Cărăușu a marcat de două ori (72 și 75), Ilie Marian a punctat în minutul 87, iar Ștefan Petraru a închis tabela în ultimul minut al meciului.

Următorul meci de verificare al echipei sucevene este programat sâmbătă, 4 iulie, când Cetatea 1932 va întâlni formația CSM Reșița.