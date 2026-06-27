Ucrainean la volanul unui autovehicul furat din Marea Britanie, în valoare de 104.000 de lei, oprit la frontiera de la Siret

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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au reușit să depisteze și să indisponibilizeze, pe sensul de ieșire din România, un autoturism de lux care figura ca furat în bazele de date Interpol, după ce fusese sustras din Marea Britanie.

Potrivit STPF Suceava, incidentul a avut loc ieri, 26 iunie, în primele ore ale dimineții, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Un cetățean ucrainean în vârstă de 34 de ani s-a prezentat la formalitățile de frontieră la volanul autoturismului. În urma verificărilor suplimentare efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că vehiculul era căutat de autoritățile britanice, fiind înregistrat ca furat.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 104.000 de lei, a fost imediat indisponibilizat și dus la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Cercetările sunt continuate sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale ce se impun.