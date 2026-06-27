Incendiu puternic la o gospodărie din Dumbrăveni. Pompierii au salvat alte două locuințe și un adăpost de animale

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Un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Dumbrăveni a necesitat intervenția promptă a pompierilor militari și a voluntarilor locali, sâmbătă dimineața, 27 iunie 2026.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 06:21.

Echipajele Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, au intervenit de urgență cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau cu degajări mari de fum la camera centralei termice și în podul casei de locuit, existând un pericol real de propagare la construcțiile învecinate.

Incendiul a fost localizat și lichidat în jurul orei 07:20.

În flăcări au ars complet camera centralei termice, împreună cu instalațiile și accesoriile aferente, precum și podul locuinței, pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. De asemenea, s-au deteriorat acoperișul din tablă, fațada și interiorul casei.

Potrivit primelor verificări, incendiul a pornit de la centrala termică, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric produs la un conductor defect sau neizolat corespunzător.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești. Prin intervenția rapidă a pompierilor, au fost salvate alte două locuințe învecinate și un adăpost de animale, împreună cu bunurile din acestea.

Pompierii suceveni reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a sistemelor de încălzire, mai ales înainte de sezonul rece, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.