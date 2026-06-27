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Primăria Suceava anunță abonamente de parcare pentru riverani pentru zonele Saturn-Venus și Bebebușul și Nordic


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Primăria Municipiului Suceava informează cetățenii că, începând cu data de 1 iulie 2026, va demara emiterea abonamentelor de parcare destinate riveranilor pentru zona Saturn-Venus, iar din 3 iulie 2026 pentru zonele Bebelușul și Nordic, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2025.

Potrivit anunțului oficial, harta completă a zonelor și a locurilor de parcare din municipiul Suceava poate fi consultată online pe site-ul dedicat: parcari.primariasv.ro.

Condiții pentru obținerea abonamentului:

Pentru a beneficia de abonament, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de HCL 39/2025:

  • Să dețină carte de identitate cu domiciliul stabil sau reședința pe strada aferentă zonei de parcare;
  • Să prezinte certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator;
  • Să aibă toate taxele și impozitele locale achitate la zi (verificare efectuată de angajații primăriei).

Cererile se depun la casieria din parcarea subterană P1 (B-dul 1 Mai nr. 5A), în intervalul orar 8:30 – 15:30, după următorul calendar:

  • 1 iulie 2026 – pentru zona Saturn-Venus
  • 3 iulie 2026 – pentru zonele Bebelușul și Nordic

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: [email protected] sau telefonic la numărul 0725 055 135.


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