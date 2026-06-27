„Cămașa care ne unește: Ie și Vyshyvanka” – un dialog intercultural frumos la Suceava

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Suceava a celebrat, marți, 24 iunie 2026, Ziua Universală a Iei printr-un eveniment cultural deosebit care a pus în valoare atât tradițiile românești, cât și pe cele ucrainene. Sub titlul „Cămașa care ne unește: Ie și Vyshyvanka”, Primăria Municipiului Suceava și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina au organizat o manifestare dedicată patrimoniului cultural imaterial și apropierii dintre comunități.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului european „PE-ACADEMY – Plan Einstein Academy” (cod 20784, Programul URBACT IV) și a transformat o simplă acțiune din proiect într-o adevărată sărbătoare a identității și respectului reciproc.

Programul a debutat cu prezentarea proiectului de către doamna Laura Morar, consilier superior în cadrul Direcției de Proiecte Europene a Primăriei Municipiului Suceava. Au urmat intervenții dedicate artei, patrimoniului și păstrării tradițiilor susținute de drd. Delia Leizeriuc, critic de artă din partea Direcției Județene pentru Cultură Suceava, și de maestrul Mihai Pânzaru PIM, de la Galeria „Zamca”.

Un moment special a fost dedicat prezentării simbolisticii Vyshyvanka – cămașa tradițională ucraineană brodată – de către doamna Alla Kyrychenko. Doamnele din comunitatea ucraineană au susținut și un atelier demonstrativ de broderie „Șezătoarea vie”, coordonat de Bianca Petroschi, unde participanții au putut învăța tehnici tradiționale, povești și semnificațiile cusăturilor. Lucrările realizate de ucrainence au fost expuse pe parcursul evenimentului, impresionând publicul prin frumusețe și migală.

De asemenea, Organizația REI, prin președinta sa, dr. Viviana-Maria Huțuleac, a vorbit despre simbolismul iei românești și importanța conservării tradițiilor. Momentul artistic a fost asigurat de Ansamblul „Cununa Oilor Bucovineni” din Marginea, care a încântat asistența cu dansuri și elemente specifice patrimoniului bucovinean.

Evenimentul a fost facilitat de Caterina Magas din partea Asociației Institutul Bucovina și a inclus și o prezentare a activităților de sprijin comunitar derulate de asociație prin Centrul de Urgențe Sociale.

Prin această inițiativă, organizatorii au dorit să creeze un cadru autentic de dialog intercultural, demonstrând cum tradițiile comune pot constitui punți solide între comunitatea locală și cea ucraineană. „Cămașa care ne unește” nu a fost doar un eveniment cultural, ci și un pas concret spre integrarea reală și consolidarea unei comunități active, deschise și solidare.