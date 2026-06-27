COACH-USV devine structură permanentă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Proiectul PNRR și-a încheiat misiunea cu rezultate remarcabile

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Miercuri, 24 iunie 2026, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc conferința de închidere a proiectului PNRR-I10 – Centrul de Orientare, Asociere și Consiliere în Cariera de Cercetător pentru Regiunea de Nord-Est a României (COACH-USV).

Evenimentul a fost dedicat prezentării rezultatelor obținute, a impactului generat și a perspectivelor de sustenabilitate ale centrului. Conferința a fost moderată de prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc și a fost deschisă de prorectorul cu activitatea științifică, conf. dr. Aurelian Rotaru. Au mai susținut alocuțiuni președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, conf. dr. Andrei Alexandru, precum și directoarea Centrului COACH-USV, prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, și directorul proiectului, CS II dr. Ionuț-Ștefan Iorgu.

În sală au participat cadre didactice universitare, responsabili de domenii, mentori, cercetători din universități și institute de cercetare din Regiunea Nord-Est, studenți, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi – beneficiari direcți ai serviciilor oferite de centru.

În perioada 2023–2026, Centrul COACH-USV a înregistrat rezultate impresionante, depășind majoritatea indicatorilor asumați prin proiect:

Peste 1.300 de beneficiari ai serviciilor de orientare și consiliere în cariera de cercetător;

ai serviciilor de orientare și consiliere în cariera de cercetător; Sute de sesiuni de mentorat, coaching și formare profesională;

Zeci de activități de promovare a științei și a carierei de cercetător;

Crearea unei rețele regionale solide de colaborare între universități, institute de cercetare și organizații din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Cel mai important mesaj transmis la finalul conferinței a fost unul de optimism: COACH-USV va continua să funcționeze și după finalizarea finanțării PNRR, devenind o structură permanentă în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Centrul va oferi în continuare servicii de orientare, mentorat și dezvoltare profesională pentru actualii și viitorii cercetători din regiune.

Organizatorii au mulțumit tuturor celor implicați: profesorului univ. dr. Mihai Dimian (ministru interimar al Educației și Cercetării), conducerii USV, Autorității Naționale pentru Cercetare, echipei de implementare, partenerilor, mentorilor, studenților voluntari și tuturor beneficiarilor. Prin rezultatele obținute, proiectul COACH-USV a devenit un model de bună practică și o investiție cu efecte de lungă durată pentru cercetarea românească.