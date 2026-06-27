Val de căldură extrem de puternic în județul Suceava: Codul Roșu de caniculă va fi valabil până miercuri

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări succesive de căldură extremă pentru o mare parte a țării, inclusiv pentru județul Suceava și nordul Moldovei. Valul de căldură se va intensifica semnificativ, urmând să atingă valori record pentru luna iunie.

Situația pentru județul Suceava și nordul Moldovei:

Sâmbătă, 27 iunie (ora 10 – duminică 28 iunie, ora 10) : Cod Galben de caniculă pentru Moldova. Temperaturi maxime între 30 și 34°C , disconfort termic accentuat și indice ITU care va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopți tropicale pe arii restrânse, cu minime între 17 și 20°C.

: Cod Galben de caniculă pentru Moldova. Temperaturi maxime între , disconfort termic accentuat și indice ITU care va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopți tropicale pe arii restrânse, cu minime între 17 și 20°C. Duminică, 28 iunie (ora 10 – luni 29 iunie, ora 10) : Cod Roșu de temperaturi extreme pentru nordul Moldovei (inclusiv zone din Suceava). Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cuprinse între 35 și 38°C , local chiar mai ridicate. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, nopțile vor fi tropicale (minime 17-25°C).

: Cod Roșu de temperaturi extreme pentru (inclusiv zone din Suceava). Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cuprinse între , local chiar mai ridicate. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, nopțile vor fi tropicale (minime 17-25°C). Luni, 29 iunie – miercuri, 1 iulie: Cod Roșu de temperaturi extreme pentru Moldova. Maximele vor ajunge între 35 și 41°C, cu cele mai ridicate valori în zonele vestice și centrale ale regiunii. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime între 17 și 25°C.

Valul de căldură va persista și se va intensifica treptat în estul și nord-estul țării, inclusiv în Bucovina.

Recomandări importante pentru populație:

Evitați expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00.

Hidratează-te corespunzător cu apă și sucuri naturale; evită alcoolul și băuturile cu cofeină.

Persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice trebuie să stea în încăperi răcoroase și aerisite.

Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme.

Urmăriți cu atenție evoluția avertizărilor pe site-ul meteoromania.ro.

În după-amiaza și seara zilei de marți (1 iulie), gradul de instabilitate atmosferică va crește, mai ales în zonele de deal și de munte, putând apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.