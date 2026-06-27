Bacalaureat 2026: 4.904 absolvenți de liceu din Suceava intră în examen începând de luni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, începe luni, 29 iunie.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la această sesiune s-au înscris 4.904 candidați, dintre care 4.527 din seria curentă și 377 din seriile anterioare.

Organizarea în județ:

15 centre de examen și 6 subcomisii

și Examenul se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul nr. 6059/2025 și metodologia aprobată).

Calendarul probelor scrise:

29 iunie (luni) — Limba și literatura română (proba E.a)

(luni) — Limba și literatura română (proba E.a) 30 iunie (marți) — Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

(marți) — Proba obligatorie a profilului (proba E.c) 2 iulie (joi) — Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

(joi) — Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) 3 iulie (vineri) — Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile se pot depune în aceeași zi între orele 14:00-18:00, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții:

Susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; Obținerea notei minim 5 la fiecare probă scrisă; Media notelor la probele scrise să fie minim 6.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi de probă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat al Ministerului Educației. Rezultatele vor fi afișate atât pe pagina oficială a examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare și vor rămâne online timp de doi ani.

Pentru sesizarea eventualelor probleme, Ministerul Educației pune la dispoziție linia TELVERDE 0800 801 100, disponibilă în zilele de examen între orele 8:00 – 16:00 (exceptând 3 iulie, când programul este 8:00 – 14:00).