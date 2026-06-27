Două adolescente urmărite de poliție în timp ce conduceau o motocicletă neînmatriculată pe DN2E, în zona Poieni-Solca

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Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca au intervenit, vineri seară, 26 iunie 2026, pentru a opri o motocicletă care se deplasa haotic pe drumul național DN2E, în localitatea Poieni-Solca.

În jurul orei 21:50, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, polițiștii au observat motocicleta marca Honda CRF 250 de culoare roșie, pe care se aflau două persoane de sex feminin. Vehiculul circula fără plăcuțe de înmatriculare și nu a oprit la semnalele acustice și luminoase ale echipajului de poliție.

Polițiștii au pornit în urmărire, păstrând o distanță de siguranță, și au reușit să intercepteze motocicleta la intrarea într-o curte din localitate.

În urma verificărilor, a fost identificată conducătoarea vehiculului – o tânără de 16 ani, din zonă, care purta cască de protecție. Alături de ea se afla o pasageră de 17 ani.

Din cercetări a reieșit că motocicleta nu figurează în evidențele oficiale ca fiind înmatriculată. Conducătoarea a prezentat o copie a unui contract de vânzare-cumpărare a vehiculului.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderii legale.