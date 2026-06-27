Șofer prins în flagrant după ce a fugit de poliție în Rădăuți. Avea o concentrație de 0,57 mg/l alcool în aerul expirat

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Un bărbat de 36 de ani din Rădăuți a fost depistat de polițiștii rutieri în noaptea de 26 spre 27 iunie 2026, în timp ce conducea sub influența alcoolului și a încercat să se sustragă controlului.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 03:40, pe strada Volovățului din municipiul Rădăuți. Echipajul de poliție rutieră a efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism marca Toyota care se deplasa dinspre centrul orașului spre centura ocolitoare. Conducătorul auto nu a oprit, a virat brusc la dreapta și a intrat pe un drum lăturalnic.

Polițiștii au pornit imediat în urmărire. La un moment dat, șoferul a oprit brusc vehiculul, a coborât și a încercat să fugă pe scara unui bloc, însă a fost rapid interceptat și imobilizat de către echipaj.

În urma verificărilor, s-a stabilit că la volan se afla Litră Alexandru-Iulian, de 36 de ani, din Rădăuți, care deține permis de conducere valabil. Bărbatul emana puternic halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului