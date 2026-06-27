Trei talente de top ale atletismului sucevean trec la CSU Suceava. Selena Robaniuc, Ciprian Costîn și Vanessa Tipa vor reprezenta clubul universitar

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Trei dintre cei mai valoroși atleți ai județului Suceava – Selena Robaniuc, Ciprian Costîn și Vanessa Tipa – s-au legitimat la Clubul Sportiv Universitar Suceava și vor concura de acum pentru această echipă în competițiile naționale și internaționale. Sportivii sunt pregătiți de antrenorul Silviu Casandra.

Selena Robaniuc (19 ani), campioană națională la junioare și medaliată la numeroase competiții naționale și internaționale în probele de marș, cros și alergare pe șosea, și-a îndeplinit deja baremul de calificare pentru Campionatele Mondiale de Juniori, care vor avea loc în Statele Unite ale Americii. Din această toamnă, sportiva va urma cursurile Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

„Sunt mândră că pot reprezenta CSU Suceava. Îmi doresc să mă dezvolt și să continui pe acest drum. Mi-am realizat baremul pentru Campionatele Mondiale și aștept cu nerăbdare să concurez la această competiție”, a declarat Selena Robaniuc.

Ciprian Costîn (20 de ani), multiplu campion național și de trei ori medaliat la Campionatele Balcanice (cea mai importantă performanță fiind titlul de vicecampion balcanic Under-18, obținut în 2022, în Muntenegru), revine în România după un an petrecut la o universitate din Statele Unite, unde a reprezentat echipa universitară. Specializat în probele de semifond, dar cu rezultate bune și la cros și alergare montană, Ciprian va evolua pentru CSU Suceava în sistem de dublă legitimare cu CSM Bucovina Rădăuți.

„Această etapă înseamnă o posibilitate de a-mi continua cariera de atlet și îmi doresc să fac performanță pentru CSU Suceava. Peste trei săptămâni urmează Campionatul Național Under-23 și sper să obțin prima medalie pentru clubul nostru”, a declarat Ciprian Costîn.

Vanessa Tipa (19 ani), multiplă campioană națională la proba de 10.000 metri marș pe șosea și medaliată în competițiile de cros, și-a început activitatea la CSS Gura Humorului sub îndrumarea antrenorului Silviu Casandra. Și ea va deveni studentă la Universitatea „Ștefan cel Mare” din această toamnă.

„Mă bucur foarte mult că am această oportunitate. Îmi doresc să particip la cât mai multe competiții, să-mi îmbunătățesc rezultatele și să cresc din punct de vedere sportiv alături de CSU Suceava”, a spus Vanessa Tipa.

Antrenorul Silviu Casandra a subliniat importanța acestui moment pentru secția de atletism a clubului universitar:

„Colaborez cu Clubul Sportiv Universitar de trei ani ca antrenor voluntar. Este un lucru foarte important că trei dintre cei mai reprezentativi atleți ai județului au făcut pasul către CSU Suceava. Cele două fete de la Gura Humorului și-au manifestat intenția de a fi studente din toamnă la Universitate și doresc să facă performanță în continuare cu sprijinul clubului. De asemenea, sportivul Ciprian Costîn, care vine de la colegul meu Bogdan Roșcăneanu de la Rădăuți, este deja student și este legitimat la Clubul Sportiv Universitar. Consider că este un lucru important pentru acești tineri sportivi să își continue activitatea la cel mai înalt nivel”, a declarat Silviu Casandra.

Primul concurs important la care vor participa noii atleți legitimați la CSU Suceava este Campionatul Național Under-20, programat săptămâna viitoare la Craiova. Ulterior, între 17 și 18 iulie, vor lua startul la Campionatele Naționale de Marș Semimaraton de la Deva.

Acest transfer reprezintă un câștig important pentru atletismul sucevean și un semnal pozitiv pentru dezvoltarea sportului universitar din județ.