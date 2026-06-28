Incendiu de proporții la o stație de sortare a deșeurilor reciclabile din Stroiești. Intervenție de durată a pompierilor

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Pompierii suceveni au intervenit în forță, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 iunie 2026, pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la o stație de sortare a deșeurilor reciclabile de pe raza localității Stroiești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, alerta la 112 a fost primită în jurul orei 03:15.

Echipajele Detașamentelor de Pompieri Suceava, Fălticeni și Gura Humorului, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stroiești, au acționat cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin au venit și utilaje de manipulare a deșeurilor aparținând operatorului economic.

La sosirea forțelor de intervenție, flăcările se manifestau cu degajări mari de fum la o stivă de deșeuri cu înălțimi de până la 6 metri, depozitate pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, însă intervenția este una de durată, deoarece pompierii trebuie să verifice întreaga cantitate de deșeuri pentru a stinge eventualele focare ascunse și a preveni reaprinderea.

Conform primelor evaluări, incendiul a izbucnit cel mai probabil prin fenomenul de autoaprindere, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.

Operațiunea de supraveghere și stingere continuă la fața locului pentru a elimina orice risc.