Misiuni aeriene pentru siguranța rutieră: 31 de zboruri cu elicopterul în luna mai, în toată țara

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Polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație, au intensificat acțiunile de supraveghere din aer pentru prevenirea accidentelor rutiere grave.

În luna mai 2026, au fost desfășurate 31 de misiuni aeriene cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. În urma acestor intervenții, polițiștii au constatat 140 de abateri rutiere, dintre care:

137 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea;

pentru nerespectarea regulilor privind depășirea; 2 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor;

pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor; 1 pentru încălcarea marcajului longitudinal continuu.

Utilizarea elicopterelor a adus multiple avantaje, oferind o perspectivă aeriană asupra traficului și completând acțiunile forțelor de poliție de la sol. Printre beneficiile menționate se numără supravegherea eficientă a drumurilor, monitorizarea traficului, răspunsul rapid la situații de urgență, controlul traficului în zone aglomerate și măsurarea fluxului de vehicule.

Poliția Română subliniază că creșterea siguranței rutiere reprezintă un obiectiv prioritar și va continua să organizeze misiuni integrate, sol-aer, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții participanților la trafic.