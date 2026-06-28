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Accident rutier cu un rănit în comuna Bunești după ce un șofer nu a acordat prioritate


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Un accident rutier cu pagube materiale s-a produs sâmbătă dimineața, 27 iunie 2026, în comuna Bunești.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 07:25, un autoturism VW condus de un bărbat, care circula pe un drum comunal, a pătruns în intersecția cu DN2-E85 fără să respecte semnificația indicatorului STOP și fără să acorde prioritate de trecere unui alt autoturism VW (cu număr de înmatriculare SV 16 NTS), care circula pe direcția Bunești – Suceava.

În urma impactului, șoferul care circula pe drumul național a acuzat dureri costale și a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni. După examinare, medicii au stabilit diagnosticul de contuzie toracică, fără a fi necesară internarea.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că vinovat de producerea accidentului este șoferul care nu a acordat prioritate de trecere. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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