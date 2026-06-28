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Acasă Campulung Moldovenesc Elevă la școala de șoferi rănită într-un accident rutier pe Calea Bucovinei...

Elevă la școala de șoferi rănită într-un accident rutier pe Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc. Șoferița din mașina din față a oprit brusc


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Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 13:08, pe Calea Bucovinei din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit polițiștilor, o șoferiță care circula dinspre Vama a oprit brusc autoturismul Skoda, la mai puțin de 25 de metri de trecerea de pietoni marcată și semnalizată, în dreptul unui minimarket, cu intenția de a face cumpărături. În acel moment, autoturismul a fost acroșat din spate de un Mercedes-Benz care circula în spatele său.

Conducătoarea Mercedes-ului (aflat în curs de pregătire practică pentru obținerea permisului de conducere, sub supravegherea unui instructor autorizat) nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față.

În urma impactului, Skoda a fost proiectată pe trotuarul din dreapta, acroșând indicatorul care semnaliza trecerea pentru pietoni, iar Mercedes-ul a fost proiectat pe trotuarul opus.

În urma coliziunii, pasagera din Mercedes (femeia aflată la volan în acel moment) a fost rănită și transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Medicii au diagnosticat-o cu policontuzii prin accident rutier, contuzie toraco-abdominală și contuzie gambă stângă.

Toți cei implicați (conducătoarea auto, instructorul și persoana aflată în pregătire practică) au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și a circumstanțelor producerii accidentului.


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