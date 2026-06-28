Tânăr din Turkmenistan rănit pe str. Nicolae Bălcescu din Suceava după ce un șofer a deschis portiera fără să se asigure

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Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază, 27 iunie 2026, în municipiul Suceava, pe strada Nicolae Bălcescu.

Potrivit datelor din anchetă, în jurul orei 14:50, un bărbat care parcase autoturismul VW Passat pe un loc special destinat și marcat a deschis portiera din stânga față fără să se asigure corespunzător. În acel moment, un tânăr de 28 de ani, cetățean de origine turkmenă, care circula regulamentar cu un scuter marca Revolt R dinspre McDonald’s către Casa de Cultură, a fost surprins și acroșat de portieră.

În urma impactului, tânărul a suferit vătămări corporale și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Medicii i-au stabilit diagnosticul preliminar de escoriații genunchi bilateral, antebraț și mână dreaptă.

Ambii conducători implicați dețin permise de conducere valabile și au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.