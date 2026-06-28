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Ordin de protecție provizoriu emis de poliție în comuna Satu Mare. O femeie a cerut ajutorul poliției după un conflict cu soțul


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Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au intervenit sâmbătă, 27 iunie 2026, în comuna Satu Mare, după ce o femeie a apelat 112 solicitând ajutor, declarând că se simte amenințată de soțul său.

Potrivit verificărilor, conflictul a izbucnit în jurul orei 14:20, la domiciliul familiei, pe fondul unor neînțelegeri legate de consumul de alcool și al infidelității. Femeia, care locuiește împreună cu soțul și fiul lor minor, a cerut să părăsească locuința pentru a evita escaladarea situației.

După evaluarea riscului, polițiștii au constatat un risc iminent pentru viața și integritatea victimei. Drept urmare, au emis un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile (de la 27.06.2026, ora 15:30 până la 02.07.2026, ora 15:30), prin care agresorul este obligat să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de soție și față de minorul familiei.

Femeia nu a dorit să depună plângere penală, ci doar o reclamație prin care solicită ca soțul ei să adopte un comportament adecvat în familie și să renunțe la consumul excesiv de alcool. De asemenea, a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.


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