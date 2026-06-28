Motociclist german, accidentat pe DN17A în zona Sadova. A fost transportat la spitalul din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un turist german în vârstă de 61 de ani a suferit un accident rutier sâmbătă după-amiaza, 27 iunie 2026, pe DN17A, în afara localității Sadova.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama, în jurul orei 16:30, care conducea o motocicletă marca Aprilia, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga, după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Motociclistul a pătruns pe spațiul verde din partea dreaptă a carosabilului și a căzut.

După accident, bărbatul a reușit să repună motocicleta în mișcare și s-a deplasat până în prima parcare amenajată de pe partea dreaptă. Acolo a început să resimtă dureri și a solicitat ajutor medical. A fost preluat de un echipaj de ambulanță (sosit inițial pentru un alt accident) și transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Medicii i-au pus diagnosticul preliminar de contuzionat prin accident rutier, contuzie toracică și contuzie gleznă dreaptă. Ulterior, a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații suplimentare.

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.