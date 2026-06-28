Accident în Pasul Trei Movile: Un spaniol a acroșat cu mașina o motocicletă cu doi pasageri germani

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Un accident rutier soldat cu victime a avut loc sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 16:40, pe DN17A (Pasul Trei Movile), între localitățile Vatra Moldoviței și Sadova.

Potrivit polițiștilor din Câmpulung Moldovenesc, un turist spaniol de 68 de ani, care conducea un autoturism Ford dinspre Vatra Moldoviței spre Sadova, nu a adaptat viteza într-o curbă periculoasă la dreapta și a pătruns pe sensul opus de mers, acroșând cu partea laterală stângă o motocicletă Ducati.

Pe motocicletă se aflau un cetățean german de 63 de ani și pasagera sa de 58 de ani. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată în afara carosabilului, pe spațiul verde.

Cei doi pasageri ai motocicletei au suferit vătămări ușoare și au fost transportați inițial la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, apoi transferați la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații suplimentare.

Toți conducătorii implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 2, 3 și 4 Cod Penal) și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.