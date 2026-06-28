Puncte de prim ajutor și distribuire a apei, deschise de ISU Suceava pe fondul caniculei extreme

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Pe fondul valului de căldură și a avertizărilor de Cod Roșu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a luat măsuri suplimentare pentru protecția populației.

Duminică, 28 iunie 2026, a fost operaționalizat un punct de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava. Cortul este echipat cu sistem de climatizare și este pregătit să intervină în cazurile de deshidratare și hipertermie.

Punctul este deservit de pompieri militari-paramedici SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și voluntari ai ISU Suceava.

Acesta va funcționa pe toată durata avertizării de Cod Roșu de caniculă, valabilă până miercuri, 1 iulie, ora 10:00, și va continua activitatea și după această dată, dacă avertizarea va fi prelungită.

De asemenea, un al doilea punct de acordare a asistenței medicale de urgență și distribuire a apei potabile a fost operaționalizat astăzi la Vama Siret, unde intervențiile sunt asigurate de un echipaj SMURD.

ISU Suceava recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să solicite ajutor imediat în cazul în care se simt rău din cauza temperaturilor ridicate.