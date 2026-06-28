Restricții de circulație pentru camioane (> 7,5 t) în 35 de județe, inclusiv Suceava. Măsura, valabilă luni și marți între orele 12:00 – 20:00

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Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie (Cod Galben, Portocaliu și Roșu), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis instituirea de restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Foto: Pixabay

Restricțiile vor fi aplicate luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care și Suceava.

Județele afectate:

Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme.

Excepții importante:

Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole, militare, SGR etc. (lista completă este prevăzută în comunicatul CNAIR).

Conducătorii auto sunt sfătuiți să consulte permanent situația traficului pe site-ul CNAIR și să-și planifice din timp deplasările.