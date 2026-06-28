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Măsuri speciale pentru Bacalaureat pe timp de caniculă. ISU și ISJ Suceava asigură climatizare și hidratare în toate centrele de examen


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Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”, a implementat o serie de măsuri pentru protecția candidaților care susțin examenul național de Bacalaureat 2026, în contextul avertizărilor de caniculă.

Potrivit comunicării ISJ Suceava, toate centrele de examen din județ au fost pregătite astfel încât temperaturile din săli să fie cât mai suportabile. Holurile și sălile de clasă au fost dotate cu aparate de aer condiționat, iar acolo unde acestea nu există, au fost instalate ventilatoare.

Principalele măsuri adoptate:

  • Climatizare adecvată: Prioritate spațiilor cu aer condiționat. Sălile sunt aerisite periodic pentru menținerea unui aer curat;
  • Hidratare: Candidații au permisiunea de a intra în sala de examen cu sticle de apă. Centrele asigură rezerve suficiente de apă potabilă;
  • Asistență medicală: În fiecare centru de examen va fi prezent un cadru medical pregătit să intervină în caz de probleme cauzate de temperaturile ridicate.

„Succes tuturor candidaților!”, transmit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava.


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