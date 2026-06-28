Accident de muncă grav la o fabrică de țevi din comuna Baia. Un tânăr de 26 de ani și-a prins capul într-un utilaj

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Un tânăr de 26 de ani a suferit un traumatism cranio-facial grav în urma unui accident de muncă petrecut duminică după-amiază la o fabrică de țevi din comuna Baia.

Potrivit declarației dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, prin intermediul Serviciului 112 a fost anunțat accidentul în urmă cu aproximativ o oră. La fața locului a fost trimis un echipaj SAJ de tip C.

Echipajul a găsit pacientul conștient, cu un traumatism cranio-facial prin strivire după ce și-a prins capul într-un utilaj. Utilajul se defectase, iar tânărul a băgat capul în utilaj, încercând să îl repare manual.

Pacientul a fost stabilizat la locul accidentului și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul de muncă sunt efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava și Poliție.