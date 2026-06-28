ATENȚIE LA TRAFIC! Poliția Suceava vine cu recomandări esențiale pentru perioada de caniculă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Valul de caniculă prognozat pentru zilele următoare determină Poliția Județeană Suceava să atragă atenția tuturor participanților la trafic să adopte măsuri de precauție sporite pentru a preveni accidentele rutiere cauzate de temperaturile extreme.

Potrivit recomandărilor transmise de polițiștii suceveni, temperaturile foarte ridicate pot afecta capacitatea de concentrare și timpul de reacție al conducătorilor auto, crescând astfel riscul de evenimente rutiere.

De aceea, autoritățile recomandă evitarea, pe cât posibil, a deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime ale zilei.

Conducătorilor auto li se sugerează să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de plecare, cu accent pe sistemul de răcire și nivelul lichidelor, să aibă la îndemână apă suficientă pentru hidratare și să efectueze pauze regulate în cazul drumurilor lungi.

De asemenea, este strict interzis să lase în autoturism copii, persoane vulnerabile sau animale de companie, chiar și pentru scurt timp.

Polițiștii recomandă adaptarea vitezei la condițiile de trafic, menținerea unei distanțe corespunzătoare și planificarea deplasărilor astfel încât să se evite orele de vârf ale caniculei.

Pietonii și bicicliștii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare, să fie extrem de atenți la traversări și să poarte îmbrăcăminte deschisă la culoare și elemente reflectorizante.

Motocicliștilor li se reamintește importanța purtării complete a echipamentului de protecție, care poate salva vieți în caz de accident, indiferent de temperaturile ridicate.

Autoritățile îndeamnă toți participanții la trafic să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile și să apeleze imediat la 112 dacă observă situații de urgență generate de caniculă.

„Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi. Polițiștii suceveni vă recomandă să adoptați un comportament responsabil și să adaptați fiecare deplasare la condițiile meteorologice”, se arată în mesajul de prevenție al IPJ Suceava.