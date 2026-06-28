Accident violent la Malini: Motociclistă de 17 ani, grav rănită, transportată la spital

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Un grav accident rutier a avut loc duminică seara în localitatea Malini, soldându-se cu rănirea gravă a unei tinere de 17 ani, care circula pe motocicletă.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a intervenit de urgență la fața locului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, la locul impactului dintre un autoturism și o motocicletă, echipajul de tip C a găsit pacienta în șanț.

Tânăra era conștientă, dar prezenta politraumatisme multiple: traumatism cranio-cerebral cu pierderea inițială a stării de conștiență, traumatism toraco-abdominal, suspiciune de fractură la nivelul antebrațului stâng și traumatisme bilaterale la genunchi cu plăgi profunde și pierdere de substanță.



După acordarea primului ajutor și stabilizarea stării, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.



Tânăra purta echipament complet de protecție, însă impactul a fost extrem de violent, casca fiind spartă în urma coliziunii. „E posibil ca aceasta să îi fi salvat viața”, a precizat dr. Dan Teodorovici.



Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Suceava atrag atenția tuturor conducătorilor de autovehicule, în special motocicliștilor, că echipamentul de protecție nu este un moft, ci o necesitate absolută care poate face diferența între viață și moarte în cazul unui impact.



Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul sunt cercetate de poliție.