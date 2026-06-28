Doi tineri răniți la Boroaia după ce au intrat cu motocicleta într-o căruță staționată

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Un accident rutier a avut loc duminică seara în localitatea Boroaia, soldându-se cu două victime tinere transportate la spital.



Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, un echipaj SAJ tip C de la Fălticeni și un echipaj de prim ajutor de la subunitatea de pompieri din Fălticeni au fost trimise de urgență la fața locului.

Echipajele au acordat îngrijiri medicale și au transportat la spital cele două victime.

Un băiat de 17 ani, conducătorul motocicletei, a suferit un traumatism cranio-cerebral și abdomen acut. Acesta a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Pasagera, o tânără de 17 ani, a fost diagnosticată cu contuzie la antebraț. Ea a fost transportată la CPU Fălticeni pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Cauzele exacte ale accidentului, inclusiv circumstanțele în care căruța se afla staționată pe drum, urmează să fie stabilite de polițiștii care efectuează cercetările la fața locului.