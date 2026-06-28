Posibilă tentativă de sabotaj feroviar la Cacica: Patru traverse din lemn, amplasate pe șine

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Polițiștii din Suceava anchetează un caz grav de punere în pericol a siguranței circulației feroviare.

Patru traverse din lemn au fost așezate intenționat pe calea ferată, în gabaritul trenului.

Potrivit datelor din anchetă, duminică după amiaza, în jurul orei 17:15, mecanicul de locomotivă al trenului R 5733 Suceava – Cacica a observat patru traverse din lemn amplasate perpendicular pe șine, la kilometrul 14+900, pe secția de cale ferată 513.

Datorită restricțiilor de viteză existente pe respectiva secție, mecanicul a putut opri la timp și a evitat impactul cu obstacolul.

Nu au existat victime, iar siguranța călătorilor și a personalului feroviar nu a fost pusă în pericol.

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au fost sesizați imediat și s-au deplasat la fața locului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugerea sau semnalizarea falsă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 332 din Codul Penal.

Comisarul șef Ionuț Epureanu, inspectorul sef adjunct al Poliției Județene Suceava, a atras atenția asupra gravității unor astfel de fapte, care pot avea consecințe extrem de grave.

Potrivit legii, fapta se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.Ancheta continuă pentru identificarea autorilor.