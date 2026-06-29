Comercianții din Bazar și piețele sucevene, revoltați de creșterea cu 21% a chiriilor. Au trimis o scrisoare deschisă Primarului Vasile Rîmbu

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Comercianții din Complexul Comercial Bazar și din piețele agroalimentare ale municipiului Suceava au adresat o scrisoare deschisă Primarului Vasile Rîmbu și Consiliului Local, prin care protestează față de introducerea cotei de TVA de 21% la chirii și tarife, măsură care intră în vigoare de la 1 iulie 2026.

În document, comercianții recunosc caracterul fiscal al măsurii, ca urmare a transferului gestionării piețelor către Administrația Piețelor S.A., dar atrag atenția asupra impactului devastator pe care îl va avea asupra lor:

„O creștere de 21% a costurilor cu spațiul reprezintă, pentru mulți dintre noi, diferența dintre a continua și a renunța”, se arată în scrisoare.

Comercianții descriu o activitate deja dificilă, marcată de scăderea numărului de cumpărători, concurența marilor lanțuri comerciale și marje de profit minime. Mulți au fost nevoiți să închidă standurile, iar cei rămași lucrează cu sacrificii importante.

Ei critică și motivația din spatele înființării noii societăți, considerând că aceasta a fost o soluție aleasă de administrație pentru a evita limitările legale privind numărul de angajați la primărie, transferând ulterior costurile asupra comercianților.

„TVA-ul de 21% nu este consecința unei obligații fiscale inevitabile – este prețul pe care noi, comercianții, îl plătim pentru decizia politică a primarului de a proteja posturile de angajați ai primăriei”, se precizează în scrisoare.

Comercianții solicită o întâlnire urgentă cu reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local, reevaluarea modului de implementare a măsurii, acordarea de facilități, scutiri temporare sau o perioadă de tranziție, astfel încât micii antreprenori să nu fie puși în situația de a închide.

Scrisoarea se încheie cu un apel la responsabilitate: „Bazarul și piețele din Suceava nu sunt simple surse de venituri pentru bugetul local – sunt spații cu identitate, cu tradiție, cu oameni care au construit ceva în această comunitate”.

Vă prezentăm integral scrioarea comercianților:

Suceava, 29 iunie 2026

SCRISOARE DESCHISĂ adresată Primarului Municipiului Suceava, domnului Vasile Rîmbu, și Consiliului Local al Municipiului Suceava

Stimați reprezentanți ai administrației publice locale,

Noi, comercianții din Complexul Comercial Bazar și din piețele agroalimentare ale municipiului Suceava, vă adresăm prezenta scrisoare deschisă cu adâncă îngrijorare față de decizia aprobată de Consiliul Local privind introducerea unei cote de TVA de 21% la chirii și tarife, începând cu data de 1 iulie 2026. Înțelegem că această măsură este prezentată de către autorități drept o simplă obligație fiscală, rezultat al reorganizării administrative prin care gestionarea piețelor a fost transferată către Administrația Piețelor S.A. Înțelegem, de asemenea, că, din punct de vedere legal și contabil, aplicarea TVA reprezintă o consecință a schimbării statutului juridic al operatorului. Cu toate acestea, efectul practic asupra noastră, a celor care ne câștigăm existența în aceste spații, este unul și același: o creștere imediată și substanțială a costurilor. Complexul Comercial Bazar și piețele agroalimentare din Suceava traversează de ani buni o perioadă de activitate tot mai scăzută. Numărul cumpărătorilor a scăzut constant, concurența din partea marilor lanțuri comerciale este acerbă, iar mulți dintre colegii noștri au fost nevoiți să își închidă standurile. Cei care am rezistat am făcut-o cu sacrificii considerabile, acceptând marje de profit minime, plătind chirii și taxe în speranța că lucrurile se vor îmbunătăți. Tocmai în acest context, o creștere de 21% a costurilor cu spațiul reprezintă, pentru mulți dintre noi, diferența dintre a continua și a renunța. Nu vorbim despre antreprenori cu resurse care pot absorbi șocuri fiscale. Vorbim despre oameni care vând legume, fructe, produse artizanale sau mărfuri diverse, care lucrează șase zile din șapte și care, la finalul lunii, rămân adesea cu sume modeste. O creștere de 21% nu este un inconvenient — pentru mulți dintre noi, este un motiv de închidere. Mai mult, nu putem trece cu vederea realitatea din spatele acestei decizii. Înființarea Administrației Piețelor Suceava S.A. nu a fost impusă de vreo necesitate obiectivă sau de o obligație clară a legii. Ea a fost o alegere deliberată a administrației locale — o soluție prin care Primăria Suceava a evitat să respecte limitele legale de personal prin simpla transferare a celor 82 de angajați ai săi către o nouă entitate juridică. Legea prevedea o limitare a numărului de angajați la nivelul aparatului primăriei. În loc să respecte această prevedere și să opereze restructurarea impusă de lege, administrația a ales să creeze o companie nouă, cu aceiași oameni, finanțată din bani publici — și să transfere costul acestei decizii asupra comercianților. Cu alte cuvinte, TVA-ul de 21% pe care îl vom plăti începând cu 1 iulie nu este consecința unei obligații fiscale inevitabile — este prețul pe care noi, comercianții, îl plătim pentru decizia politică a primarului de a proteja posturile de angajați ai primăriei în detrimentul celor care închiriază spații în piețe și în Bazar. Considerăm că o astfel de soluție, care privatizează costurile unei decizii administrative exclusiv pe umerii micilor comercianți, este profund inechitabilă și lipsită de justificare morală. Solicităm autorităților locale să nu se ascundă în spatele unor argumente tehnicojuridice atunci când efectele concrete se resimt în viața unor oameni reali. Dacă înființarea noii societăți comerciale a fost o alegere a administrației, atunci administrația are obligația morală și capacitatea legală de a identifica soluții compensatorii pentru cei afectați: reducerea tarifelor de bază, acordarea unor scutiri temporare, programe de sprijin pentru comercianții vulnerabili sau negocierea unor tranziții graduale. De asemenea, suntem profund nemulțumiți de lipsa unui dialog real cu noi, cei direct afectați. O măsură de o asemenea amploare, care intră în vigoare în mai puțin de o lună de la aprobare, fără consultarea prealabilă a comercianților, fără o perioadă de tranziție adecvată și fără nicio măsură de atenuare a impactului, nu respectă principiile unei guvernări locale responsabile. Nu cerem scutire de la lege. Cerem ca legea să fie aplicată cu bun-simț și cu grijă față de comunitățile pe care administrația are datoria să le slujească. Cerem o întâlnire urgentă cu reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local, în cadrul căreia să fie discutate soluții concrete de sprijin pentru comercianții din piețe și din Bazar. Cerem o reevaluare a momentului și modului de implementare a acestei măsuri, astfel încât cei care nu pot absorbi brusc o creștere de 21% să aibă timp să se adapteze sau să fie sprijiniți. Bazarul și piețele din Suceava nu sunt simple surse de venituri pentru bugetul local — sunt spații cu identitate, cu tradiție, cu oameni care au construit ceva în această comunitate. Dacă administrația va alege să ignore acest semnal de alarmă, va purta responsabilitatea pentru dispariția treptată a acestor locuri și pentru dificultățile cu care ne vom confrunta noi și familiile noastre. Cu respect, dar cu fermitate, așteptăm un răspuns și o acțiune concretă din partea dumneavoastră. Cu stimă, Comercianții din Complexul Comercial Bazar și din Piețele Agroalimentare ale Municipiului Suceava.