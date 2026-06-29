Doi bărbați reținuți după o altercație violentă în fața unui magazin non-stop din Câmpulung Moldovenesc

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Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au intervenit duminică dimineața, 28 iunie 2026, în urma unui conflict spontan izbucnit în zona unui magazin non-stop.

Potrivit cercetărilor, un grup de tineri aflați la o masă în exteriorul magazinului a fost abordat de doi bărbați, care le-au adresat cuvinte și expresii jignitoare. Situația a degenerat rapid, unul dintre agresori lovind cu palma în zona feței o persoană din grup, iar ulterior au fost sparte sticle pe carosabil.

Persoana agresată a formulat plângere penală pentru lovire sau alte violențe. Ceilalți martori nu au dorit să depună plângere.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi suspecți, ambii cu antecedente penale (unul fiind recidivist). Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cei doi sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.