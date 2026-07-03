Intervenții ale pompierilor după ploile torențiale la Vatra Dornei și în comuna Grămești

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Pompierii militari din Vatra Dornei au intervenit, în această după-amiază, pentru decolmatarea unui podeț și pentru evacuarea apei dintr-un beci la un operator economic din municipiul Vatra Dornei, în urma ploilor torențiale.



Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pe parcursul zilei, militarii Gărzii de intervenție Siret au acționat pentru decolmatarea fântânilor din 14 gospodării, de pe raza comunei Grămești, afectate de ploile torențiale care au căzut ieri seară.



Aceste intervenții au fost dispuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, în contextul precipitațiilor abundente înregistrate în zona de nord a județului.

La Vatra Dornei, echipajele au acționat pentru degajarea podețului, astfel încât apele să poată curge normal, și au evacuat apa acumulată în beci pentru a proteja spațiul operatorului economic.



În comuna Grămești, pompierii au răspuns solicitărilor venite din partea cetățenilor și au intervenit la cele 14 gospodării unde fântânile au fost colmatate. Operațiunile au vizat curățarea surselor de apă pentru restabilirea accesului la apă potabilă în gospodăriile afectate.