Peste 1000 de cetățeni ucraineni au încercat să treaca ilegal frontiera României din județul Suceava în primele șase luni ale anului 2026

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Fenomenul trecerilor ilegale ale frontierei dinspre Ucraina continuă să se manifeste la frontiera de nord a României, deși numărul cazurilor a înregistrat o scădere față de anul precedent.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în perioada ianuarie–iunie 2026 au fost depistați aproape 2.500 de cetățeni ucraineni care au încercat să treacă ilegal frontiera în România. Dintre aceștia, circa 1.200 au fost înregistrați pe raza județului Maramureș, aproximativ 1.000 pe raza județului Suceava și peste 300 la frontiera cu județul Satu Mare.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, când au fost depistați peste 3.700 de cetățeni ucraineni, fenomenul înregistrează o scădere de aproximativ 33%. Majoritatea persoanelor depistate au declarat că au părăsit Ucraina din cauza conflictului armat și au solicitat o formă de protecție din partea autorităților române.

Traversarea ilegală a frontierei rămâne extrem de riscantă. Mulți încearcă să treacă râul Tisa sau aleg trasee montane dificile prin Munții Maramureșului, unde relieful accidentat și condițiile meteo schimbătoare pun în pericol viața celor care aleg această variantă.

În acest context, polițiștii de frontieră, alături de salvatorii montani ai Salvamont Maramureș, au intervenit în 22 de misiuni de căutare și salvare în primul semestru al anului 2026, reușind să salveze 38 de cetățeni ucraineni aflați în dificultate.

De la începutul conflictului din Ucraina și până în prezent, la frontiera de nord au fost depistați peste 34.000 de cetățeni ucraineni, iar salvatorii au intervenit în peste 230 de misiuni, salvând peste 430 de persoane.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației menține un dispozitiv permanent de supraveghere și intervenție pe cei 366 de kilometri de frontieră româno-ucraineană, utilizând mijloace tehnice moderne și cooperând strâns cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și partenerii instituționali.