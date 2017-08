Un utilizator român de smartphone consumă lunar, în medie, 756 MB trafic de internet mobil, trimite 65 de SMS-uri naționale și apelează 255 de minute

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a

actualizat pe Veritel.ro<http://www.veritel.ro> – aplicatia de comparare a ofertelor

telecom – valorile de consum care configureaza profilul utilizatorului ocazional,

mediu si intensiv de servicii de telefonie mobila si internet pe mobil din Romania,

pe baza celor mai recente date statistice prelucrate de Autoritate.

Profilul utilizatorului mediu de servicii mobile

Conform cifrelor ANCOM, utilizatorul mediu de telefonie mobila si internet pe mobil

configurat pe Veritel.ro consuma lunar 756 MB trafic de internet mobil, trimite 65

de SMS-uri nationale (dintre care 49 in retea proprie si 16 in afara retelei) si

apeleaza in medie 255 de minute de pe terminalul propriu atat in retea (166 de

minute), cat si in afara retelei (89 de minute). Datele indica o crestere cu peste

50% a consumului de internet pe mobil si o usoara scadere a numarului de minute si

SMS-uri lunare consumate de utilizatorul mediu de telefonie mobila, care vorbeste

lunar cu 7 minute mai putin si trimite cu 8 SMS-uri mai putin fata de intervalul

precedent de raportare.

Profilul utilizatorului mediu de telefonie fixa pe Veritel.ro

Potrivit www.veritel.ro<http://www.veritel.ro>, utilizatorul mediu de telefonie fixa

vorbeste in fiecare luna 35 de minute in retea si 26 de minute in afara retelei.

Profilurile pre-stabilite, bazate pe datele statistice referitoare la consumul de

servicii de comunicatii electronice din Romania, au fost introduse in Veritel.ro

pentru a usura configurarea unei oferte cautate. Pentru a afla cu exactitate care

este cea mai potrivita oferta telecom pentru nevoile proprii de comunicare,

utilizatorii Veritel.ro isi pot configura ei insisi consumul mediu lunar, plecand

sau nu de la aceste profiluri predefinite.

Folosind aplicatia Veritel.ro utilizatorii pot afla in trei pasi simpli care sunt

cele mai avantajoase oferte de telefonie si internet fix si mobil: aleg categoria de

servicii, introduc estimarile de consum si primesc o lista cu primele 25 de planuri

tarifare in ordinea crescatoare a pretului. In momentul afisarii rezultatelor,

primesc si alte detalii relevante, precum durata minima a contractelor, penalitati

in caz de reziliere sau informatii privind eventuale promotii.

Veritel.ro este un instrument independent si necomercial dezvoltat de Autoritatea

Nationala pentru Administrare si Reglementare in

Comunicatii<http://www.ancom.org.ro/> in beneficiul utilizatorilor de servicii

telecom din Romania. Accesul la aceasta aplicatie este gratuit si nu este

conditionat in niciun fel, utilizatorii avand acces rapid la toate ofertele publice

ale tuturor operatorilor de comunicatii din Romania.