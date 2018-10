Agenda Startarium PitchDay 2018 Pentru toți cei care sunt, aspiră să devină sau lucrează cu antreprenori

Ediția a 3-a a evenimentului Startarium PitchDay va avea loc pe 6 noiembrie, la Willbrook Platinum, București, între 13:00 și 20:00. Evenimentul găzduiește finala cu premii totale de 120.000 de euro a celei mai mari competiții pentru startup-uri din România și un program concentrat de conferințe, sesiuni de consultanță de business și oportunități de finanțare pentru toți cei prezenți.

Sub umbrela conceptului “Life’s a PITCH… and then you win”, ediția 2018 Startarium PitchDay își lărgește aria de interes, propunându-și să ofere ceva de câștigat tuturor celor implicați în ecosistemul antreprenorial românesc: fondatori veterani, aspiranți sau în devenire, investitori, consultanți, organizații, companii cu mize în startup-urile locale sau cei pur și simplu curioși să le înțeleagă mai bine dinamica.

Accesul la eveniment este gratuit, în baza solicitării unei invitații online. Invitațiile sunt disponibile în număr limitat pe www.startarium.ro/eveniment/finala-pitchday-2018

Agenda evenimentului este structurată pentru a oglindi misiunea organizatorului — platforma de educație antreprenorială www.startarium.ro — agenda fiind construita pe trei piloni principali: învățare, testare și finanțare. Toți cei prezenți vor putea participa la:

Marea finală a competiției – Zece startup-uri finaliste vor susține pitch-uri în fața juriului și a publicului, pentru premii de 120.000 de euro. Peste 170 de startup-uri s-au înscris în competiție, dintre care 50 vor intra în semifinală;

Cabina Unofficial Pitches – Sub forma unui “elevator pitch” de 1 minut, oricine poate pitch-ui idei cu potențial pentru premii de 5.000 de euro;

Speed Dating cu Business Angels – Participanții se pot înscrie pentru o sesiune de conversații-fulger cu business angels interesați să investească în startup-uri locale;

Consultanță de business gratuită – Sesiuni individuale de consultanță cu DLA Piper, WebDigital, BrandEssence, ING Bank Romania. Sesiunile vor fi aplicate pe business-ul participantului și vor aborda arii variate de interes precum: proprietate intelectuala, GDPR, taxe si impozite, branding, marketing, finantare sau risk management;

Conferințe – Invitați locali și internaționali, ce se adresează atât celor în căutare de inspirație, cât și celor care caută know-how aplicat pe dezvoltarea startup-urilor și a antreprenorilor : Florin Ilie – ING, Uday Phadke – autorul Camels, Tigers and Unicorns, Beatrice de Mahieu – Chief Innovation Officer Co.Station

“Fie că suntem sau nu antreprenori, fiecare dintre noi a trebuit la un moment dat să își vândă IDEEA. Ideea unui nou proiect, ideea unei campanii sau investiții, ideea chiar a unei simple destinații pentru vacanță. Am povestit despre ea cu pasiune și ne-am pus toată energia pentru a-i convinge și pe alții să creadă în ea. Am tinut, fie că am știut sau nu, un pitch. <<Life’s a pitch>> și Startarium PitchDay e pentru noi toți: antreprenori cu acte în regulă sau în curs de devenire, pentru cei curioși să înțeleagă mai multe despre antreprenoriat în România dar și cei care lucrează deja cu startupuri și antreprenori. <<Life’s a pitch and then you win>>, iar pe 6 noiembrie vom avea toți de câștigat ceva: finanțare pentru a crește, inspirație pentru a începe, resurse pentru a reuși.” – Adina Crețu, Coordonator Startarium

***

Startarium este cea mai complexă platformă pentru antreprenori la început de drum. Lansat în 2016 la inițiativa Impact Hub Bucharest și ING, Startarium oferă acces la TOATE resursele necesare pentru a lansa și a crește o afacere de succes. Platforma este construită pe 3 piloni – învățare, testare și finanțare – în mai multe module funcționale: instrumente de business, cursuri video, webinarii, interviuri cu fondatori, platformă de crowdfunding, mentorat, consultanță și competiție de pitching.

De la lansare, Startarium a adunat o comunitate de peste 21.000 de membri și 60 de mentori cu care antreprenorii pot lucra gratuit, a publicat peste 250 de materiale și a deschis accesul la finanțări ce depășesc 360.000 EUR. Platforma poate fi explorată pe www.startarium.ro.