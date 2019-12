Crucea Roșie Suceava continuă și în preajma acestor sărbători de iarnă ajutorarea persoanelor nevoiașe din județul Suceava

In cadrul proiectului Banca de Alimente, proiect care se deruleaza de 10 ani, Crucea Rosie in colaborare cu Carrefour, colecteaza alimente neperisabile care sunt distribuite cazurilor sociale identificate in parteneriat cu autoritatile locale. Colectarea alimentelor se face in containerele special pregatite pe linia caselor de marcat de la Carrefour Suceava, urmand ca mai apoi, aceste alimente sa fie distribuite cu ajutorul voluntarilor de Cruce Rosie.

Asteptam in continuare donatiile dumneavoastra, iar pentru cei care doresc sa activeze ca voluntari la Crucea Rosie, asteptam CV-urile dumneavoastra pe adresa de email: crucearosiesv@gmail.com