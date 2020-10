10.000 de tineri de liceu și studenți înregistrați la Virtual RIUF – ediția online a celui mai mare eveniment educațional din Europa de Sud și de Est

La ediția online RIUF – The Romanian International University Fair, sunt așteptați peste 10.000 de elevi de liceu, studenți, dar și profesori sau părinți. Alături de aceștia vor participa reprezentanții a peste 70 de universități și instituții educaționale din 13 țări, printre care și România. Evenimentul va avea loc joi, 29 octombrie, între 12:00 și 18:00.

România, Marea Britanie, Olanda, Danemarca sau.. Canada?

Toți cei care sunt interesați să afle informații despre programe de studiu (licență, masterat, doctorat, MBA), despre bursele și sursele de finanțare la care au acces, despre sistemele educaționale din cele 13 țări reprezentate sau despre posibilitățile unei cariere de succes după absolvire vor găsi toate răspunsurile de care au nevoie direct de la reprezentanții universităților și instituțiilor educaționale din România, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Spania, Italia, Danemarca, Austria, Germania, Eleveția, Canada, SUA.

Timp de 6 ore, vizitatorii online ai evenimentului vor putea avea:

Discuții live pe chat cu universitățile de interes pentru a putea afla mai multe despre programele de studiu puse la dispoziție, admitere și condiții de eligibilitate, burse și surse de finanțare sau intership-uri / job-uri în timpul anilor de studiu și după finalizarea acestora.

cu universitățile de interes pentru a putea afla mai multe despre programele de studiu puse la dispoziție, admitere și condiții de eligibilitate, burse și surse de finanțare sau intership-uri / job-uri în timpul anilor de studiu și după finalizarea acestora. Întâlniri one to one / video call cu reprezentanții universităților despre care își doresc să afle mai multe informații.

call cu reprezentanții universităților despre care își doresc să afle mai multe informații. Întâlniri one to many / sesiuni de discuții deschise pe teme legate de alegerea programului de studiu potrivit și condițiile puse la dispoziție de insituțiile educaționale prezente la eveniment.

pe teme legate de alegerea programului de studiu potrivit și condițiile puse la dispoziție de insituțiile educaționale prezente la eveniment. Resurse pe care să le descarce și să le studieze după eveniment (broșuri, flyere, materiale video sau audio).

Toate interacțiunile vor avea loc online, pe platforma evenimentului Virtual RIUF, pusă la dispoziție gratuit tuturor celor care se înregistrează la eveniment.

Universități aflate în top 200 mondial

De 15 ani, RIUF – The Romanian International University Fair, este punctul de legătură între mediul academic și tinerii români care doresc să ia cea mai bună decizie pentru viitorul lor.

Tocmai de aceea, la această ediție, sunt invitate instituții educaționale aflate în top 200 mondial printre care și Radboud University (NL), Imperial College London (UK), University of Essex (UK), Tilburg University (NL), Maastricht University (NL), University of Twente (UK), Eindhoven University of Technology (NL), University of Groningen (NL).

Universități unde poți fi admis cu o notă la examentul de BAC de peste 7.5, cu rată de angajabilitate de peste 80%

Studiul în străinătate nu este doar pentru cei cu 10 pe linie, ci pentru toți cei care doresc să își construiască un viitor mai bun. Tocmai de aceea, la eveniment vor fi prezente universități de pe 3 continente unde vizitatorii pot fi admiși cu o notă la examentul de Bacalaureat de peste 7.5.

Ce este de menționat este că aceste universități se află în topul insituțiilor educaționale a căror studenți au o rată de angajabilitate după finalizarea studiilor de peste 88%. Conform Times Higher Education, universitățile olandeze prezente la RIUF sunt clasate în top 20 al universități olandeze cu o rată extraordinară de angajabilitate: University of Twente (locul 5), University of Groningen (7), Rotterdam University of Applied Sciences (10), Fontys University of Applied Sciences (14), HU University of Applied Sciences (14), Tilburg University (17).

YouForum – conferința dedicată 100% tinerilor de liceu și studenților pentru orientare personală și profesională

Pe lângă gama variată de universităţi prezente ediția Virtual RIUF, vizitatorii pot participa şi la prima conferinţă dedicată 100% dezvoltării personale şi orientării în carieră a tinerilor de liceu şi a studenţilor. Printr-o structură dinamică, care conţine ateliere practice, sesiuni de discuţii şi prezentări ale programelor de studiu oferite de universităţile şi instituţiile educaţionale prezente la Virtual RIUF, conferinţa YouForum a fost creată pentru a oferi suport celor care încă nu şi-au găsit vocaţia sau care încă nu ştiu ce program de studiu să aleagă.

Eveniment unic în România, YouForum le va oferi ocazia celor prezenţi să discute online cu peste 20 de invitaţi din ţară şi din străinătate printre care şi Charlie Ottley (Flavours of Romania), Mihai Mărgineanu, Doi Degeaba, Dan Badea, Silviu Gherman, Aylin Cadîr.

Simplu, online, 100% sigur.

Pentru a participa grauit la ediția virtuală a celui mai mare eveniment educational din Europa de Sud și de Est este nevoie de înscrierea pe www.riuf.ro. Apoi, cu o zi înainte de Virtual RIUF toți cei înscriși vor primi e-mail și sms cu linkul platformei în care vor trebui să se logheze în ziua evenimentului.

Odată cu logarea în platforma de eveniment, aceștia vor avea acces la lista de universități și la standurile virtuale ale acestora.