„Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău!“ – o nouă campanie națională lansată, astăzi, de IGSU, E.ON și Delgaz Grid

Potrivit sondajului realizat de IRES pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), unul din patru români recunoaște că își lasă copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați în locuință. De asemenea, 64% dintre cei chestionați consideră că supravegherea permanentă a copiilor este cel mai important lucru pentru asigurarea securității micuților în casă sau gospodărie.

Totodată, potrivit datelor IGSU, în ultimii opt ani, 378 de copii au fost victime ale incendiilor la locuinţe, iar 104 dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. Majoritatea au fost lipsiţi de supraveghere din partea adulților, la momentul producerii incendiilor.

Folosirea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice sau a mijloacelor de încălzire sunt principalele cauze care, an de an, curmă vieţi în rândul celor mici. Astfel, conform sondajului IRES, 8% dintre români recunosc că au folosit improvizații pentru sobe, coșuri de fum sau centrale pe lemne. De asemenea, 6% admit că au făcut improvizații la instalații electrice, iar 3% la instalațiile de gaz. Peste jumătate dintre românii chestionați au declarant că nu au un detector de gaz, 72% nu au stingător de incendii, iar 81% nu au detector de fum. Mai mult, 44,5% dintre cei care dețin coș de fum nu apelează la personal specializat, cel puțin o dată pe an, pentru verificarea ori curățarea acestuia.

Copiii rămân categoria cea mai vulnerabilă, atunci când vorbim despre incendii produse la locuințe sau gospodării. În cele mai multe situații ei nu pot aprecia pericolele din jur și le lipsește puterea de a se salva din calea focului. Din totalul celor care și-au pierdut viața, aproximativ 69% provin din mediul rural, iar 31% din mediul urban.

De aceea, conștientizarea adulților cu privire la responsabilitatea ce le revine în ceea ce privește respectarea măsurilor de siguranță în locuințe este obiectivul principal al campaniei naționale “Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău”, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu E.ON și Delgaz Grid.

Astfel, spoturile proiectului vor fi difuzate pe posturile TV și în mediul online și vor aduce în prim-plan reprezentanți de seamă ai categoriilor profesionale care se bucură de credibilitate și respect din partea populației, cum ar fi: pompieri, profesori, medici, preoți, actori. Fiecare personaj din clipurile campaniei trage un semnal de alarmă în rândul celor care sunt responsabili de siguranța copiilor, care pot deveni victime ale neglijenței sau neatenției adulților, fie ei bunici, părinți sau aparținători.

Supravegherea micuților, pregătirea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire, curățarea coșurilor de fum, obligatoriu înainte de venirea sezonului rece (cu personal autorizat), verificarea instalațiilor, repararea defecțiunilor de către specialiști sunt câteva dintre regulile principale care trebuie respectate, astfel încât copiii și ceilalți membri ai familiei să fie în siguranță.

Despre parteneriatul dintre E.ON, Delgaz Grid și IGSU

Încheiat între IGSU şi E.ON România în luna septembrie 2012, parteneriatul „Împreună pentru Siguranţă ” a constat în derularea, la nivel naţional, a mai multor campanii comune de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a surselor de energie, fie că vorbim de electricitate sau de gaze naturale.

Astfel, în ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” (lansată în septembrie 2012), destinată conştientizării pericolelor la care sunt expuşi copiii lăsaţi singuri sau nesupravegheaţi în casă, urmată de “R.I.S.C.- Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale!” (lansată în noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranţa NU e un joc de noroc!” (decembrie 2013). Acestea şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe în timp, comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România s-a alăturat campaniei „Nu tremur la cutremur”, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne şi derulată la nivel naţional prin IGSU.

Începând cu anul 2016, pornind de la preocuparea reducerii numărul de victime şi a pagubelor materiale, cele două părţi au iniţiat și derulat , sub egida R.I.S.C., campania de informare preventivă a populaţiei cu sloganul „Mai bine previi, decât să nu fii!”, pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în vederea montării detectoarelor de incendiu în locuinţa proprie.

La acţiunile desfăşurate sub egida parteneriatului au participat, în toţi aceşti ani, peste 6 milioane de oameni, jumătate dintre aceştia fiind copii.