Analiza InfoCons: România – cea mai mare scădere din UE a cheltuielilor legate de locuințe

În 2019, gospodăriile din UE au cheltuit peste 1 700 miliarde EUR (echivalentul a 12,3% din PIB-ul UE) pe „Locuințe, apă, electricitate, gaze și alți combustibili”.

Aceasta reprezintă aproape un sfert (23,5%) din cheltuielile totale de consum și este de departe cea mai mare cheltuială gospodăriilor din UE, înaintea „Transporturilor” (13,1%), „Alimentelor și băuturilor nealcoolice” (13,0%), „Restaurante și hoteluri ”, precum și„ Recreere și cultură ”(ambele 8,7%).

Oamenii din Finlanda si Slovacia au cele mai mari cheltuieli in privinta gospodariei locuintei, in timp ce in Malta se cheltuie cel mai mutin in acest scop.

În marea majoritate a statelor membre ale UE, „Locuințe, apă, electricitate, gaze și alți combustibili” reprezintă cel mai important element al cheltuielilor gospodăriei.

În 2019, ponderea cheltuielilor gospodăriilor destinate locuinței a fost cea mai mare în Finlanda (28,8%), Slovacia (28,4%) și Danemarca (27,9%), urmată de Cehia (26,4%), Franța (26,2%), Suedia (25,8%) ) și Irlanda (25,4%).

În schimb, Malta (12,3%), Lituania (14,9%), Cipru (15,6%) și Croația (16,2%) au înregistrat cele mai mici cote din cheltuielile gospodăriilor pentru locuințe.

România a inregistrat cea mai mare scădere a cheltuielilor in ceea ce privește locuințele, Finlanda și Irlanda cea mai mare creștere.

Între 2009 și 2019, ponderea locuințelor în cheltuielile totale ale gospodăriei a scăzut sau a rămas stabilă în majoritatea statelor membre ale UE.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în România (de la 25,2% din cheltuielile totale ale gospodăriilor în 2009 la 17,7% în 2019, sau o scădere de 7,5 pp), urmată de Polonia (-2,6 pp), Cipru (-2,5 pp), Ungaria (- 2,3 pp), Letonia (-2,2 pp) și Slovacia (-2,1 pp).

În schimb, această pondere a crescut în 11 state membre ale UE: Irlanda (de la 22,0% în 2009 la 25,4% în 2019 sau o creștere de 3,4 pp) și Finlanda (de la 25,4% în 2009 la 28,8% în 2019 sau o creștere de 3,4 pp, de asemenea), înaintea Olandei (+2,1 pp), Belgia, Luxemburg și Portugalia (toate +1,4 pp).