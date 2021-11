21 de studenți, inclusiv din Suceava, și-au început carierele în cadrul companiei Iulius după programul de internship „Rising Stars at Iulius”

37 de tineri din peste 900 de aplicanţi au participat, în perioada august – octombrie 2021, la programul de internship „Rising Stars at Iulius”, pe care compania Iulius îl organizează anual, din 2014. Timp de trei luni, tinerii, studenţi în an terminal sau masteranzi, au aflat de la profesionişti ce înseamnă să lucrezi în domeniul dezvoltării şi administrării de proiecte de real estate.

Anul acesta, programul de internship a fost organizat pentru prima oară concomitent în toate cele patru oraşe universitare unde Iulius este prezent: la Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Suceava. Pentru ediţia din 2021, compania a primit un număr record de aplicaţii pentru cele 37 de poziţii disponibile. Din cei 900 de doritori să se implice în proiectele Iulius, mai bine de jumătate au fost din centrul academic de la Iaşi.

În funcţie de domeniul lor de studiu, tinerii au avut posibilitatea să înveţe cum să închirieze spații în mall, să conceapă şi să implementeze campanii de marketing, au descoperit rigoarea cifrelor la departamentele financiar și contabilitate şi s-au iniţiat în domeniul resurselor umane sau al vânzărilor.

La final, 21 din cei 37 de participanţi au devenit angajaţi IULIUS full-time, completând echipele departamentelor pentru care au demonstrat abilităţi deosebite, precum: Marketing, Leasing, Financiar, Contabilitate, Comercial, HR şi Sales.

Cei mai mulţi tineri, 12 la număr, au fost angajaţi la Iaşi. „A fost cea mai accelerată perioadă de dezvoltare a mea. Cred că orice tânăr care este la început de drum are nevoie de o experiență de acest gen. Aici avem oportunitatea de a acumula informații pe care nu avem de unde să le accesăm. Pe lângă compania IULIUS, cunoști și companiile prezente în centrele comerciale, iar indirect înveți câte ceva și din modul lor de operare. Acest lucru îți lărgeşte întreaga percepție despre felul în care se conduce și administrează un business”, spune Silviu Iulian Budeanu, noul membru al echipei de Leasing al ansamblului Palas Iaşi.

Alţi tineri studenţi şi-au început şi ei cariera în proiectele IULIUS din Cluj-Napoca, Timişoara şi Suceava. „Programul de internship a însemnat deschiderea unei noi lumi, în care am învățat să pun în echilibru cunoștințele practice cu cele teoretice. Acest program este deschizător de drumuri. Te ajută să ieși din zona de confort, să înveți să lucrezi într-o echipă și să te adaptezi fiecărei noi provocări. Pe parcursul celor trei luni am acumulat experiență, mi-am făcut prieteni și am descoperit arta marketingului”, a spus Alexandra-Elena Șecman, Junior Marketer la Iulius Mall Suceava.

„Am reuşit să mă dezvolt foarte mult şi m-am maturizat în ceea ce priveşte responsabilităţile mele zilnice, sunt mult mai organizată şi mi-am dezvoltat şi mai mult gândirea logică şi alte aptitudini. Ca o concluzie, consider că acest program mi se potriveşte mănuşă şi mi-a plăcut fiecare parte. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aş înscrie 100%”, a punctat Iasmina Bianca Toader, proaspăt angajată a Departamentului HR al Iulius Town Timişoara.

Programul de internship „Rising Stars at IULIUS” va fi reluat în primăvara anului 2022 şi face parte din strategia de sustenabilitate și implicare pe trei direcții – educație, mediu și comunitate – a companiei IULIUS.

Din aceeaşi strategie face parte şi cursul de Real Estate Business Management, lansat în luna februarie a acestui an. Susținut de specialiști ai companiei la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cursul a reprezentat o platformă activă de formare pentru 70 de studenți, timp de un semestru.

IULIUS este singurul dezvoltator și operator român de proiecte de regenerare urbană și deține, la nivel național, ansamblurile mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara, precum și rețeaua Iulius Mall (Iași, Suceava, Cluj-Napoca). Totodată, compania este în topul național pe piața office, cu 13 clădiri verzi de birouri premium în operare (7 clădiri în Palas Iași, 3 clădiri în Iulius Town Timișoara și 3 clădiri în proximitatea Iulius Mall Cluj).