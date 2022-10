Data Black Friday 2022 în România a fost stabilită. Se anticipează că perioada de reduceri se va extinde pe cel puțin două week-enduri, sub numele de Black Weekend 2022. Anul acesta Black Friday sau Vinerea Neagră se organizează pe data de 11 noiembrie.

A fost stabilită data oficială pentru cel mai așteptat eveniment de shopping al anului. Devoratorii de oferte și reduceri au la dispoziție o zi întreagă pentru a profita de prețurile vedetă. Anul acesta, Black Friday sau Vinerea Neagră se organizează pe data de 11 noiembrie.

Numărătoarea inversă până când se va da startul reducerilor a început! În fiecare an, în luna noiembrie, are loc cel mai așteptat eveniment de cumpărături: Black Friday. Devenit o tradiție și în România, acest eveniment va fi organizat în acest an pe data de 11 noiembrie 2022.

Ediția din acest an se așteaptă să fie una de senzație, după cei doi ani de pandemie, care au schimbat radical comportamentul de shopping al cumpărătorilor. Tot mai mulți clienți își amână cumpărăturile pentru marea zi a reducerilor, dar, cel mai important, au adoptat modelul occidental și preferă cumpărăturile online.

„Ne bucurăm să vedem că acest eveniment vedetă a devenit parte din ADN-ul pasionaților de shopping. Interesul față de Black Friday este foarte mare, iar în pandemie a primit și un binemeritat impuls din punct de vedere al achizițiilor online. Ne așteptăm ca anul acesta evenimentul să fie unul de amploare, mai ales datorită diversității magazinelor și brandurilor participante, dar și a reducerilor oferite”, explică reprezentanții platformei online BLACKFRIDAY.ro, site-ul oficial al Black Friday România.

Atenție la reduceri!

Reprezentanții platformei online BLACKFRIDAY.ro, site-ul oficial al Black Friday România spun că de la an la an reducerile de Vinerea Neagră se desfășoară într-un cadru tot mai sigur și că pasionații de shopping nu trebuie să aibă altă grijă decât de a-și identifica și achiziționa produsul dorit, la un preț atrăgător.

Una dintre regulile de aur este să începi să te pregătești din timp pentru Vinerea Neagră. Asta înseamnă să faci o listă de cumpărături, să te informezi cu privire la garanție, transport sau detalii tehnice din timp, astfel încât, în ziua de Black Friday doar să așezi cumpărăturile în coș și să le achiziționezi.

Odată cu trecerea anilor, tot mai multe magazine participă la Black Friday România, oferind reduceri senzaționale la cât mai multe produse din orice domeniu. Astfel, pot fi achiziționate: electronice și electrocasnice, produse de bricolaj, componente IT, gadget-uri, produse de îngrijire personală și pentru casă, jucării, parfumuri, produse foto-video, bijuterii etc. La acestea se adaugă servicii la preț redus, precum serviciile turistice. Indiferent de produse sau servicii alese, toate au un numitor comun: reducerile semnificative.

Un concept american, iubit de români

În România, Vinerea Neagră reprezintă un curent adoptat de curând, de câțiva ani. Chiar dacă este o modă împrumutată de peste Ocean, evenimentul a avut un mare succes în România.

Conform tradiției americane, Black Friday 2022 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 25 noiembrie 2022. În România, startul maratonului de cumpărături se dă de regulă cu una sau chiar două săptămâni mai devreme. Din experiența anilor anteriori, putem să anticipăm că perioada de reduceri se va extinde pe cel puțin două week-enduri, sub numele de Black Weekend 2022, lăsând pasionaților de shopping mai mult timp pentru a-și achiziționa produsele visate.

