Dramaturgul Matei Vișniec a primit, în Cetatea de Scaun a Sucevei, distincţia specială „Meritul Bucovinei”, dar și medalia aniversară „630 de ani de atestare documentară a Sucevei”

Dramaturgul Matei Vișniec a primit, joi, în Cetatea de Scaun a Sucevei, în cadrul unei întâlniri la care au luat parte iubitori ai teatrului din țară și din străinătate, distincţia specială „Meritul Bucovinei”, dar și medalia aniversară „630 de ani de atestare documentară a Sucevei”.

În debutul întâlnirii, directorul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Carmen Veronica Steiciuc, a precizat că cea de-a doua ediție a Zilelor Teatrului Matei Vișniec ce se desfășoară până pe 20 mai a.c. reunește la Suceava, în anul Centenarului Marii Uniri, patru teatre din Republica Moldova, precum și teatre din fiecare zonă istorică a României.

„Este un lucru extraordinar că atât de multe teatre și-au dat mâna să vină pentru a sărbători această unire prin teatru, cu spectacole de aleasă calitate și cu gânduri bune pentru teatrul românesc”, a spus Steiciuc.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că teatrul sucevean este unul care face performanță, fiind format dintr-o echipă tânără și că reușita înființării acestui teatru la Suceava se datorează maestrului Matei Vișniec.

„Mă bucură faptul că proiectul teatrului sucevean, un proiect care a început în urmă cu zece ani, este un proiect reușit și acest lucru se datorează maestrului Matei Vișniec. Sigur, au fost discuții, multe întâlniri până s-a croit acest proiect, dar astăzi vreau să cred, și cred acest lucru, că Teatrul „Matei Vișniec” este un teatru pe picioarele sale și mă bucură faptul că aici se face performanță. Foarte multă lume era sceptică, că ora exactă în teatru se dă de la București. Iată că se poate face teatru și în provincie și mă bucur de acest lucru. Vreau să o felicit pe doamna director Carmen Veronia Steiciuc cu această trupă tânără de actori. Am preferat să mergem cu actori tineri, începători, decât să venim cu oameni care sunt mai maturi, care nu știu dacă ar fi venit la Suceava”, a spus Ion Lungu.

El a mai arătat că în această toamnă teatrul sucevean va avea reprezentanții la Paris, dar și în Laval, oraș din Franța cu care Suceava s-a înfrățit în 2010.

De asemenea, primarul Sucevei a ținut să-i mulțumească maestrului dramaturg Matei Vișniec pentru sprijinul dat în vederea înființării teatrului și i-a oferit diploma și medalia aniversară „630 de ani de atestare documentară a Sucevei”.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, l-a felicitat pe Matei Vișniec pentru tema aleasă pentru acest an a Zilelor Teatrului Matei Vișniec, numindu-l pe dramaturg „un ambasador bucovinean, care ne face mare cinste și onoare”.

Astfel, în anul Centenarului Marii Uniri, președintele Consiliului Județean Suceava i-a acordat, în numele instituției pe care o conduce, distincția „Meritul Bucovinei”, în semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată.

„Pentru că dumneavoastră sunteți un ambasador bucovinean, care ne face mare cinste și onoare, anul acesta ne-am gândit la elitele bucovinene ca modele. Nu puteam să nu începem lista elitelor bucovinene cu maestrul Matei Vișniec. Am instituit la nivelul Consiliului Județean o distincție specială, „Meritul Bucovinei”, pe care o acordăm acelor personalități, acelor fundații, organizații care au un rol important pentru promovarea imaginii Bucovinei și a județului Suceava în țară și în lume”, a spus Flutur.

Prefectul Sucevei, Mirela Adomnicăi, le-a transmis oaspeților să se încarce cu energia și spiritualitatea locului, menționând că în cadrul Colegiului Prefectural i-a acordat maestrului Matei Vișniec distincția de excelență a Prefecturii Suceava, fiind astfel înscris în Cartea Valorilor Bucovinene.

Copleșit de emoții, dramaturgul Matei Vișniec a ținut să împărtășească cu oaspeții Cetății de Scaun o deviză după care se ghidează de mai mulți ani: „Ori de câte ori am un insucces, îl uit imediat și mă apuc de muncă; ori de câte ori am un succes, îl uit imediat și mă apuc de muncă”.

„Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, profesioniști ai teatrului. V-am invitat pentru că iubim cultura, dar și din motive practice. Un festival este un loc de unde se nasc proiecte. Se vor naște proiecte și din această întâlnire a noastră. Nu întâmplător ne aflăm aici. Sunteți într-o capcană. Vom face împreună în continuare teatru”, a spus Vișniec.

Aceasta a menționat că nu există spațiu georgrafic mai fantastic decât cel încărcat de istorie și că se bucură că a fost aleasă Cetatea de Scaun ca loc al întâlnirii cu iubitorii teatrului.

„Nu întâmplător vorbim despre teatru în acest loc în care piatra a înmagazinat istorie și memorie. Noi, românii, deseori în cursul istoriei noastre am fost împiedicați să construim piatra. Piatra înseamnă durată, continuitate, iar în cursul istoriei noastre pietrele au fost interzise. Când am ajuns în Occident și am văzut că Occidentul este construit în piatră am înțeles de ce a existat o continuitate, o durată, dar piatra pentru mine mai înseamnă ceva: un ecou al cuvântului. Piatra este cel mai durabil material de construcție pentru civilizațiile occidentale, europene, dar mai durabil decât piatra, ca material de construcție spirituală, este cuvântul. Ceva mai durabil decât cuvântul care se înscrie în spirit este imposibil de găsit ca material de construcție”, a mai spus maestrul Matei Vișniec.

(M.T.)