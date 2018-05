Din acest an, Blues Con Fusion devine Suceava Blues Festival

De anul acesta, Blues Con Fusion devine Suceava Blues Festival, ca o recunoaștere a faptului ca Suceava este o gazdă perfectă a acestui eveniment de clasă.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, ediția a IX-a va fi organizată în acest an în perioada 8 – 10 iunie, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, accesul fiind liber.

„Blues Con-Fusion este o poveste dincolo de un eveniment. S-a născut din pasiune, din spiritul muzicii, din recunoștința pe care prietenii lui Fani Adumitroaie, cel mai important artist de blues pe care l-a avut Suceava și unul dintre cei mai cunoscuți artiști de gen din România, i-au adus-o după ce acesta s-a stins din viață. An de an, „Con-Fusion”, de la un mini-festival ținut într-unul dintre cluburile sucevene, s-a transformat într-o manifestare a orașului, cu mai mulți participanți, artiști și în locații din ce în ce mai mari. A devenit într-un mod spectaculos un element din identitatea culturală a Sucevei, un eveniment cu însemnătate națională, un fenomen regional comparabil cu festivalurile de gen din Europa. De-a lungul timpului am avut invitaţi de marcă din aproape toate ţările europene şi USA, iar festivalul şi-a câştigat notorietatea pe care o merită, fiind considerat unul de top în România. De anul acesta, Blues Con Fusion devine Suceava Blues Festival, ca o recunoaștere a faptului ca Suceava este o gazdă perfectă a acestui eveniment de clasă.

Odată cu acestea au crescut și prestigiul, și importanța festivalului, în special datorită artiștilor care au urcat pe scenă. Henrik Freischlader (Ger) -cel mai „pe val” bluesman european, Josh Smith şi Matt Schofield (USA) – artişti de top cu multiple recunoaşteri internaţionale, Joe Rusi (No)- nominalizat Grammy în ţara lui, dar şi artişti din Serbia, Austria, Ungaria, Anglia, Irlanda, trupe româneşti extrem de tinere dar şi nume consacrate ale scenei autohtone au ridicat mult calitatea artistică a acestui festival, care a devenit astfel un brand recunoscut pe plan internaţional”, arată organizatorii evenimentului.

Anul acesta, pe scena principal a Festivalului vor concerta artiști nume importante ale genului:

KIRK FLETCHER

Kirk a luat prima dată ghitara în mână la vârsta de 8 ani și a cântat alături de fratele său mai mare în biserica tatălui lor. Nu a fost doar o influență gospel în muzica lui, ci mai curând o deschidere spre multe stiluri, de la Hendrix la Steely Dan. Și poate cea mai importantă lectie pe care Kirk a învățat-o de la fratele său a fost alegerea unui ton personal, un lucru pentru care este recunoscut în ziua de azi.

În următorii ani Kirk este interesat de blues-ul tradițional, căutând muzicieni cu care să împartă aceleași opinii. Îl cunoaște pe Al Blake vocalist și muzicuțist la Hollywood Fats Band care îl pune în legătură cu muzicieni de pe Coasta de Vest și îi face cadou un contract cu 20th Century Blues Records. În această perioadă apare și primul său album solo I’m here & I’m Gone. Apare apoi o colaborare cu Kim Wilson de la Fabulous Thunderbirds care îl aduce pe Fletcher în California și mai apoi într-un turneu mondial, dar și participarea pe un disc nominalizat la Grammy. Colaborarea ulterioară cu Charlie Musselwhite confirmă faptul că devenise unul dinter cei mai căutați ghitariști ai scenei de blues. Tot la capitolul colaborări se numără și cele cu Doyle Bramhall Sr, Cindy Lauper, Michelle Branch și un alt turneu mondial alături de Eros Ramazzotti.

Kirk Fletcher are reputația unui performer ce nu trebuie ratat. Viziunea sa unică asupra blues-ului tradițional este în aceeași măsură modernă și autentică. Recunoscut la nivel mondial de critici și public deopotrivă ca unul dintre cei mai buni ghitariști de blues din lume, a câștigat de patru ori Blues Music Award și în 2015 British Blues Award, Kirk colaborează cu nume imense cu mulți artiști foarte popular, inclusiv Joe Bonamassa. Cu trupa sa, Kirk Fletcher Band, cu care va închide prima seară festivalului de la Suceava, a scos trei albume excelente de studio, iar al patrulea este pe drum.

GILES ROBSON

Când mari maeştrii ai muzicuţei ca Sugar Blue ori Paul Jones îl descriu pe GILES ROBSON ca pe unul dintre cei mai mari muzicuţişti ai lumii, atunci e obligatoriu să fie ceva special acolo. Cu un stil unic, acest talent de clasă mondială vrăjeşte, pur şi simplu, orice audienţă. Vocea sa specială şi abilităţile de a-şi stăpâni perfect instrumentele l-au făcut faimos peste tot pe unde a concertat: Anglia, Rusia, Franţa, Olanda, Scoţia, Italia sau Elveţia, atât în show-uri individuale, căt şi în line-up-ul marilor festivaluri europene. Deşi are numai 30 de ani, Giles este deja un nume important al scenei de blues din UK şi nu numai.

„Un talent fenomenal…Robson este un leader atât în a populariza muzicuţa în rândul generaţiei tinere, cât şi a satisface fanii clasici ai blues-ului care adoră să audă un maestru al genului” (Blues Revue Magazine, USA) sau „Blues-ul propus de Giles Robson poate fi descris ca unul extrem de rafinat. Acest om poate fi, cu siguranţă, cel mai bun muzicuţist al scenei contemporane” (The Daily Express) – sunt mărturii clare despre un muzician incântător. Giles va fi acompaniat de un band de muzicieni români.

MALONE SIBUN BAND

Originar din Detroit, dar stabilit de ceva timp în Anglia, starul blues-rock Marcus Malone face echipă cu explozivul ghitarist britanic Innes Sibun într-un proiect extrem de nou al unor muzicieni consacraţi. Noua trupă vine la pachet cu surpinzătoare abordărişi dezvăluiri ale unor teme muzicale comune. Ambii muzicieni vin după o perioadă foarte aglomerată a carierei lor şi au considerat necesar să-şi unească forţele pe acest front comun.

„ Când şansa iţi surâde şi poţi fi împreună cu un muzician minunat ce călătoreşte pe acelaşi drum muzical cu al tău atunci sari pe ea!” – a mărturisit Innes Sibun. „Ascultându-l pe Marcus Malone am auzit ecouri din artiştii mei favoriţi: Paul Rodgers, Otis Redding şi David Coverdale, dar peste toate acestea este stilul unic al lui Marcus”.

„A spune că evoluăm amândoi în aceeaşi direcţie muzicală este o afirmaţie modestă. Nu neapărat pentru faptul că regăsesc la Innes elemente din ghitariştii mei favoriţi – Jimmy Page, Hendrix sau Paul Kossoff – dar are şi abordările pline de culoare ale lui B.B. King sau Albert King. Puneţi aceste influenţe împreună şi veţi obţine stilul unic al lui Innes Sibun” – a completat Marcus Malone.

Marcus Malone a avut cel mai bun an al carierei sale. Albumul său „A Better Man” a avut un real succes, fiind apreciat ca „best of the year”, iar el a fost nominalizat ca finalist al European Blues Award, şi UK Blues Award 2018 ca cea mai bună voce masculină şi cel mai bun album.

Innes Sibun avea aproape 20 de ani cînd a fost produs de celebrul Mike Vernon, chiar înainte de a-l urma pe Robert Plant într-un turneu mondial. Şi-a construit o prestigioasă reputaţie mondială sub case de discuri célèbre în toată lumea. Este un ghitarist exploziv şi subtil, extrem de versatile în a trece uşor de la rock şi blues la funk şi jazz.

Împreună, aceşti doi muzicieni propun un mix de rock, blues, soul, funk, un perteneriat muzical născut din aceleaşi pasiuni care le conferă însă, prin asociere, o paletă stilistică mult mai largă.

Ultimele albume de autor: Innes Sibun – “Blues Transfusion” , Marcus Malone – “A Better Man” Formula în care vor fi prezenţi pe scena Festivalului este : Marcus Malone – vocal / guitară, Innes Sibun – guitară/ vocal, Roger Inniss – bass şi Chris Nugent – tobe.

MARCIAN PETRESCU & Trenul De Noapte

Marcian Petrescu este cotat in prezent drept cel mai bun muzicuțist de blues din România, cu un sunet și o prezență scenică, la același nivel cu al omologilor săi din SUA.

Este, totodată, și unicul muzician român de blues care a reușit, până în prezent, performanța de a avea ca invitați pe albumele sale de studio 3 muzicieni legendari din bluesul American: Sugar Blue și Charlie Musselwhite (ambii laureati cu premiul Grammy) și Rick Estrin (pe cel mai recent album “DRIFTING BLUES”).

În cadrul Festivalului “Blues ConFusion” din acest an, Marcian Petrescu revine, de data aceasta alaturi de formația sa TRENUL DE NOAPTE (cu Mihai Tacoi-chitara, Matei Puscaru -bas, Vali Vatuiu-baterie) și iși lansează în concert Noul Album de studio intitulat “DRIFTING BLUES” !

Așadar, sunetul inimitabil al muzicuței de blues va fi prezentat pe scena festivalului și de un român, cotat drept un adevărat erudit în domeniu.

CYFER TRIO

Cyfer este, cu siguranță, unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti ai scenei blues rock din România, un maestru al interpretării libere şi al improvizaţiei. Este un împătimit al chitarei slide, cu o tehnică fluidă şi expresivă şi o remarcabilă energie interpretativă. Are un timbru vocal inconfundabil, baritonal, cu irizaţii metalice.

Are o experienţă concertistică de peste 14 ani şi se află într-o permanentă căutare de natură estetică. Muzica lui acoperă o gamă variată de influenţe muzicale şi este un amestec muzical eclectic, o îmbinare armonioasă de elemente blues, ritmuri funk, structuri specifice muzicii alternative şi sonorităţi exotice. De-a lungul carierei, Cyfer a susţinut sute de concerte în cluburi, pe scene în aer liber, în săli de teatru, a fost invitat la numeroase festivaluri şi evenimente private. A abordat genuri muzicale diferite, ca artist solo sau membru al unor trupe de blues-rock, Chicago blues şi country-blues/americana: Cyfer’s Sin, Trenul de Noapte, Fernet Blues Company, Tennessee Rhythm Devils.

Albumul său „Color” este un produs unicat pe piaţa muzicală românească, cu un stil muzical modern, apropiat genului world blues, caracterizat prin accente primare, bluesy-rock şi secundare, orientale. În 2017 lansează și un dvd live, înregistrat chiar la Suceava, în 2015, unde a concertat alături de alți muzicieni români de marcă.

JOHNNY MITRACHE & Band

Johnny este una dintre surprizele acestei ediții. Stabilit de câțiva ani buni la Paris, unde și-a făcut o formație de amatory cu care a concertat în diverse cluburi, el este una dintre vocile ce păstrează inflexiunile din muzica tradițională a negrilor, precum și pasiunea pentru acest gen de muzică . Va fi acompaniat pe scenă de o trupă din care nu vor lipsi prieteni mai vechi ai festivalului, totul rămânând, așa cum spuneam, sub semnul surprizei.

Alți invitaţi speciali ai Blues Con Fusion: JOE RUSI (No),), RAUL KUSAK (Ro), RARES TOTU (Ro), VALI RACILA (Ro), ANDREI CERBU (Ro)

Programul include trei zile de festival și se va desfășura în diverse locuri din oraş. Vineri, 8.06 și sâmbătă 9.06 scena va fi amplasată pe Esplanada Casei Culturii, cu acces gratuit, pe care vor concerta trupele invitate, iar ziua de duminică este dedicată jam-sessionului.

SUCEAVA BLUES CHARITY

„Anul acesta ne-am propus să acordăm atenţie şi persoanelor cu nevoi speciale. În urma unui acord cu Centrul de Zi Blijdorp, în cadrul Festivalului se va organiza o colectă ce are drept scop achiziţionarea de instrumente muzicale şi aparatură audio necesare în meloterapia persoanelor cu dizabilităţi. Donatorii vor putea achiziționa diverse suveniruri cu însemnele festivalului, primind, în schimb și la cerere, și brățări ce le vor permite accesul la serile de jam-session”, se menționează în comunicatul transmis.

Și la această ediție, pe lângă partenerii instituţionali (Consiliu Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina şi Universitatea Ștefan cel Mare Suceava prin Casa de Cultură a Studenţilor), Festivalul beneficiază şi de susținerea mediului de afaceri, nu doar pentru că este un instrument eficient de promovare a brandurilor locale, ci și pentru că astfel se dezvoltă infrastructura culturală a orașului și a regiunii.

„An de an am încercat să avem lângă noi parteneri locali din toate domeniile de business ( hoteluri, restaurante, industrie, comerţ etc.), asigurându-le expunere şi vizibilitate naţională şi internaţională – un element important în economia turismului cultural.

De asemenea, consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile statului, precum şi cu instituțiile din sfera mass-media, reprezintă un factor esențial în succesul manifestării. SUCEAVA BLUES FESTIVAL este un festival de nivel european, cu expunere internaţională.

Toate acestea nu pot conduce decât la o reușită a acestei ediții a Festivalului și, la fel ca și în ceilalți ani, vă invităm să participași la manifestări cu bucurie și în număr cât mai mare”, mai arată organizatorii festivalului.